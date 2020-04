L'incendi no ha causat ferits i els bombers han activat una dotació

Actualitzada 27/04/2020 a les 16:06

Un camió s'ha incendiat aquest migdia a la zona del Parc Tecnològic de Vila-seca, molt pròxim a un local de restauració i una gasolinera. El servei d'emergències ha rebut l'avís de l'incendi a les 13.02 hores i ha activat una dotació de Bombers per a treballar en l'incendi.El foc ha quedat controlat en poc temps i no ha causat cap ferit, tot i que la proximitat amb la gasolinera l'ha dotat de més perill. L'incendi ha cremat per complet la cabina del camió.