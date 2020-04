La sala de cinema Rambla de l'Art de Cambrils busca mecenes per poder reobrir

Actualitzada 27/04/2020 a les 14:13

La sala de cinema Rambla de l'Art de Cambrils ha iniciat una campanya de micro-mecenatge per garantir la reobertura quan acabi el confinament. Els responsables de la Rambla de l'Art han iniciat un crowdfunding per aconseguir 11.000 euros que destinaran a millorar les instal·lacions (40%), obtenir fons per cobrir les despeses pel tancament forçat per la covid-19 (25%) i per adquirir material de projecció i ticketing (20%). El 15% restant es destinaran a les recompenses i gestions de la campanya de finançament solidari. L'empresa recorda que el tancament de les sales de cinema obligarà a dissenyar plans específics per reobrir-los adequadament i amb una recuperació d'espectadors suficients perquè siguin de nou viables.