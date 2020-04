Actualitzada 27/04/2020 a les 15:24

La modificació del pressupost prorrogat de l'any passat, amb què ha de treballar l'Ajuntament de Tortosa enguany, podrà concloure els tràmit, un cop ratificat per acord de ple (amb vots a favor de Junts, PSC, ERC i CUP i l'abstenció de C's i Movem). El procediment estava paralitzat en l'exposició pública des del decret d'estat d'alarma però el consistori ha justificat que afecta partides de serveis essencials i despeses de personal perquè se li autoritzi seguir el curs de la modificació, aprovada al plenari del març. La modificació també inclou una programa d'inversions a la via pública i equipaments per valor de 3 milions d'euros. L'oposició ha plantejat que es derivin aquestes inversions a reduir l'impacte de la crisi sanitària.