Falset suprimirà places d'aparcament perquè bars i restaurants puguin ampliar les terrasses

Diners de la festa major per a iniciatives de recuperació econòmica

El govern local ha encarregat el projecte als serveis urbanístics i treballa des de la regidoria d'Hisenda per tal de concretar la partida necessària -uns 15.000 euros- i sotmetre-la a l'aprovació del ple. El pla contempla la supressió de 36 places d'aparcament, i la instal·lació de tanques i vegetació decorativa per delimitar l'espai de terrasses. L'alternativa d'aparcament serà un pàrquing dissuasiu proper, mentre que les zones de càrrega i descàrrega es mantindran per donar servei als nombrosos locals d'aquest eix.D'altra banda, Brull explica que l'Ajuntament ha consolidat una partida econòmica de 34.000 euros que es preveuen destinar a fomentar la reactivació social, cultural, econòmica i esportiva un cop superada la crisi. D'aquest import inicial, 24.000 euros s'han restat del pressupost de la festa major de l'agost. Segons l'alcalde, en cas que la situació ho permeti, la festa no es podrà fer tal com estava previst. «Si la podem fer serà molt de proximitat i de quilòmetre zero», precisa Brull.