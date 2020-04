Van confeccionar roses de paper per amenitzar-los un dia tan significatiu

Els nens i nenes de les escoles Escola La Portalada i Escola El Roquissar d'Altafulla van confeccionar per Sant Jordi roses de paper i dibuixos per a la gent gran resident al centre sociosanitari de Llevant. Els veïns del municipi d'Altafulla i la Móra també es van voler sumar a la iniciativa preparant 'manguitos' per la gent gran.Ara, el centre els ha volgut agrair el gest amb un vídeo en el qual es veu l'alegria dels residents en rebre aquests petits obsequis tan especials.