Detenen un home al Vendrell per escopir i intentar agredir la policia

L'agent el va aturar perquè s'havia saltat el confinament

Actualitzada 27/04/2020 a les 13:58

La Policia Local del Vendrell va detenir aquest diumenge dos homes que circulaven en cotxe a gran velocitat. Un d'ells tenia un assenyalament per trencament del confinament, mentre l'acompanyant en tenia un de la policia espanyola. En aturar-los, els agents van trobar dins el vehicle una navalla i diners en efectiu en bitllets petits, que van ser comissats, mentre un dels homes va escopir i va intentar agredir un dels policies. Aquest va quedar arrestat per atemptat a l'autoritat, resistència i desobediència, mentre tots dos van ser denunciats per incompliment de l'estat d'alarma.