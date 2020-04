Mor el Mossèn Ricard Cabré, fill adoptiu de la Vila de l'Arboç

Va ser el capellà de la Parròquia de Sant Julià de l’Arboç entre 2001 i 2011 i des de 2012 era capellà a la parròquia de Crist Rei de Reus

Actualitzada 26/04/2020 a les 13:31

L’Ajuntament de l’Arboç expressa els seu condol pel traspàs ahir divendres 24 d’Abril de Mossèn Ricard Cabré i Roigé a l’edat de 91 anys. Recentment havia tingut problemes cardíacs i era atès a la residència de les Germanes Carmelites de Reus.Mossèn Ricard va deixar una profunda petjada a la parròquia de l’Arboç i en la societat arbocenca i les seves entitats. El seu caràcter obert i comunicatiu va fer que, des d’un primer moment, s’involucrés de manera molt activa en moltes de les activitats de la societat arbocenca i fins i tot va ser membre de la Colla castellera dels Minyons de l’Arboç. Mossèn Ricard Cabré, va ser una persona que ha fet, per l’Arboç i per les arbocenques i arbocencs, molt més del que s’esperava del seu càrrec, implicant-se en multitud d’àmbits de la vida arbocenca, especialment en els àmbits social, cultural, folklòric i religiós. Per això, l’any 2012 se l’hi va atorgar el títol de Fill adoptiu de la Vila de l’Arboç i se l’hi va fer un gran acte multitudinari de comiat.Nascut a Riudecols l’any 1929 va rebre l'ordre del diaconat al juliol de 1953 a Comillas (Santander) i del presbiterat a la capella major del Seminari, al desembre del mateix any. Llicenciat en Teologia i Humanitats clàssiques per la Universitat de Comillas i en Pedagogia per la Universitat de Barcelona (delegació de Tarragona) va iniciar el seu ministeri pastoral sent vicari de la parròquia Sant Joan Baptista de Valls (1955-1962) d’on anys més tard en seria el rector i arxiprest (1983-1987).Mn. Ricard Cabré rebrà sepultura a Reus. Més endavant, quan les circumstàncies ho permetin, se celebrarà la seva Missa exequial.