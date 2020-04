La flota d'arrossegament de Tarragona es resigna a començar la veda biològica de dos mesos

Pendents d'ajudes per a tots els dies d'aturada

Més de la meitat de barques d'arrossegament amb ERTO

La confraria tarragonina hagués estat partidària de no fer veda al maig i que l'aturada es limités únicament al juny, però l'ordre ministerial que defineix el calendari amb les parades temporals del sector pesquer està publicada al BOE des de mitjan gener. «Des de Girona i Barcelona ja s'havia començat i trencar això ara és complicat», admet Ortiz.En un any bo la flota ja compta amb els mesos de veda, amb la qual es vol afavorir el creixement del peix i la regeneració del fons marí. En un any negatiu com aquest, però, l'aturada suposa una sotragada econòmica. «Vam estar una setmana de festa pel Gloria, dues pel coronavirus i també hem tingut molts dies de mal temps. Ha sigut un any horrible i ara ens venen dos mesos sense ingressos», lamenta Jaume Sans, patró de l'embarcació Joan i Maria i vicepresident de la Confraria de Pescadors de Tarragona.Els dies i setmanes d'inactivitat -la confraria va tancar dues setmanes per dos positius de coronavirus- han ocasionat pèrdues del 50% en el que va d'any als molls del Serrallo. A més, el sector tem que els preus no remuntin al juliol si l'activitat turística i la restauració encara no s'han recuperat. «Pels preus i tal com està la cosa no crec que valgui la pena fer veda. L'any ja és negatiu i, si els preus encara baixen més a l'estiu, pot acabar sent contrapoduent», opina Ramon Budesca, patró de la Nova Tortosina.Mentre duri la veda, els mariners se n'aniran a l'atur i els armadors quedaran pendents de rebre els ajuts a la paralització temporal, que van a càrrec del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, al 50%. Si bé l'Estat n'estableix les bases, és a la Generalitat a qui correspon elaborar les convocatòries.Fonts de la Direcció General de Pesca expliquen que enguany s'ha demanat poder atendre vedes en funció dels dies hàbils de paralització efectivament realitzats. L'import sol·licitat per tot Catalunya i per totes les modalitats s'enfila als 5,7 MEUR. D'aquesta manera, apunta el Govern, es podrien atendre tots els dies d'aturada.L'import, però, encara s'ha d'aprovar en la Conferència Sectorial amb les comunitats autònomes. El president de la confraria tarragonina, Esteve Ortiz, veu la proposta de compensació amb bons ulls. «Aquí estàvem fent dos mesos de veda i cobràvem igual que els que en feien un. Ja que parem més, el més lògic és que se'ns pagui més», valora.La flota d'arrossegament dels quatre ports que faran la veda es troba ja en una situació molt delicada pel coronavirus, amb 33 de les 61 barques afectades per ERTO. A Tarragona només són dues de 24, però a l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) n'hi ha catorze d'afectades per ERTO i només quatre que segueixen feinejant. A Cambrils (Baix Camp) treballen dues de les tretze embarcacions, mentre que a l'Ampolla (Baix Ebre) les dues han presentat ERTO.I les que continuen sortint a la mar ho fan amb mesures addicionals de seguretat, protecció i higiene, malgrat les limitacions que ofereix una barca. Els pescadors porten guants i mascareta, i s'ha reforçat la desinfecció d'espais. «En les barques que anem tres persones encara et pots separar una mica, però a les menudes -de dotze metres- això vol dir trobar-te tot el dia junts», il·lustra Budesca.Les captures van a un ritme força bo, però els preus es ressenten del tancament d'hotels i restaurants. Sobretot han baixat els de la gamba i l'escamarlà, mentre que el lluç -que pateix enguany una minva de captures- i la maire s'estan pagant a un preu «raonable» a subhasta, segons precisa Ortiz. A més, ha guanyat pes a les llotges la venda online a distància –a Tarragona ja frega el 40%.De la seva banda, juntament amb les arts menors a dia d'avui només queden dues barques d'encerclament que surten al peix blau a la costa tarragonina –una a Tarragona i una a l'Ametlla de Mar. El sector va fer veda de mitjan desembre a mitjan febrer i la majoria es va acollir als ERTO. S'hi van veure abocats per la crisi del coronavirus i pel fet que pràcticament no havien pogut reprendre l'activitat per culpa de la brossa arrossegada pels temporals i els dies de mala mar.