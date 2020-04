Tres morts i setze nous positius per coronavirus al Camp de Tarragona

Salut informa que no s'ha produït cap alta aquest dissabte en hospitals tarragonins

Actualitzada 25/04/2020 a les 22:58

Catalunya

Tres persones han mort aquest dissabte per coronavirus a la província de Tarragona, totes elles a la Regió Sanitària Camp de Tarragona. A nivell provincial, el nombre de morts és de 343, 306 dels quals al Camp i 37 a les Terres de l'Ebre.Pel que fa a casos totals, els confirmats per prova diagnòstica ascendeixen a 1.620 al Camp de Tarragona, 16 més que ahir. A les Terres de l'Ebre, continuen sent els mateixos 189.Al Camp, els casos sospitosos arriben als 5.088, pels 4.924 d'ahir. En residències, s'incrementen en 5, arribant als 344 i, els sospitosos en residències, 46, assolint els 623.Pel que fa a les Terres de l'Ebre, els casos sospitosos (determinats per professionals facultatius), són de 1.707, amb un increment de 95 en un dia. Els positius a residències continuen sent 13 i, els sospitosos, 255, amb què s'incrementen en 25.Salut ha informat que no s'ha produït cap alta durant aquest dissabte, una circumstància que acostuma a ser més comú durant els caps de setmana.A nivell català, el Departament de Salut ha informat que fins ara hi ha hagut un total de 48.273 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2. D’altra banda, hi ha un total de 97.922 casos possibles d’infecció de coronavirus.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 5.613 persones.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.785 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 866.

A més, del nombre total de positius arreu del territori català, 7.885 són professionals sanitaris, mentre que 5.696 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 27.379 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 9.794 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 19.421 són casos sospitosos.

Informació declarada per les funeràries

Tal com es va ordenar des del Departament de Salut, les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Un total de 9.646 persones fins a dia d’avui amb la Covid-19 o com a sospitosos.



D’aquestes, 2.772 han mort a una residència, 110 a un centre sociosanitari i 557 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació.