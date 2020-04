Actualitzada 25/04/2020 a les 17:08

Efectius dels Bombers han intervingut aquest dissabte al matí per sanejar la teulada de l'edifici de la Cooperativa de Cambrils (Baix Camp), situat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer. Tot i que no s'han hagut de lamentar danys personals, s'ha trencat una biga de la façana porxada amb voladís de l'immoble i ha caigut un bocí del sostre al carrer. L'actuació s'ha allargat durant més de dues hores i hi han intervingut dues dotacions del cos.