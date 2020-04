«La resposta dels ciutadans a la situació de confinament ha estat de nota»

El regidor de l’Ajuntament de Vila-seca explica com s’està treballant per garantir la seguretat de la població durant la crisi de la COVID-19

24/04/2020 a les 11:15

—Estem a la sisena setmana de confinament. Quines mesures excepcionals estan en marxa, al municipi de Vila-seca?

—Des de l’inici de la crisi per la pandèmia, a l’Ajuntament ja vam començar a aplicar mesures per a la protecció dels treballadors, implantant mecanismes en totes les dependències municipals per garantir la seva salut. Amb el pas dels dies, vam aplicar els protocols de teletreball, amb una presència a l’Ajuntament de personal per oferir els serveis mínims. En paral·lel, també vam començar a treballar en la protecció de la ciutadania. En un primer moment, vam fer una crida per captar voluntaris, i he de dir que vam tenir una resposta massiva, amb més de dues-centes persones que es van inscriure per fer el que convingués a canvi de res.



—Quines tasques han fet, aquests voluntaris?

—Han estat fent de suport del personal de Protecció Civil, i en aquest punt, vull posar molt en valor la gran tasca que aquest cos està fent durant aquests dies. Amb ells, van estar fent patrullatges per donar indicacions als ciutadans sobre les normes de confinament i de seguretat. També en l’àmbit del voluntariat, va sorgir una iniciativa ciutadana per elaborar mascaretes domèstiques. L’Ajuntament els va proporcionar el material i es va treballar moltíssim, fent prop de deu mil mascaretes que els agents de Protecció Civil van repartir a les portes dels comerços. Es lliuraven a les persones que anaven a comprar sense protecció, i se’ls oferia un producte amb totes les garanties, perquè abans de ser repartides havien estat esterilitzades gràcies a la col·laboració de clíniques dentals i centres d’estètica. Això s’ha estat fent fins que han començat a circular les mascaretes que els ciutadans ja podien comprar a les farmàcies.

—El cos de la Policia Local també ha intensificat el treball.

—Sí, com és lògic hem desplegat tots els reforços policials per tal de preservar la seguretat dels ciutadans, fent complir les normatives de confinament. En aquest cas hem fet canvis de torns per ajustar-los a les necessitats, i també per protegir els agents, fent que en un mateix torn hi hagués sempre les mateixes persones, per evitar problemes de contagi entre les plantilles. En tots els casos, sempre hem anat prenent mesures de prevenció i contenció per minimitzar els riscos.



—La neteja i desinfecció de carrers també han centrat una part important de l’activitat?

—Sí, i en aquest punt vull explicar que gràcies a la col·laboració de la Cooperativa Agrícola, aquest divendres es farà una desinfecció general de carrers, coincidint amb el fet que diumenge els nens podran sortir a passejar. Ho hem accelerat perquè els carrers poguessin tenir aquesta garantia de desinfecció. Però això no és una cosa nova, des de l’inici de la crisi sanitària ja es va intensificar la neteja dels indrets més vulnerables, aquells on hi havia més freqüència de gent, com els supermercats, la Residència o l’Ambulatori. Des del principi de la pandèmia estem fent tasques de desinfecció amb aigua calenta i una mica d’hipoclorit.



—Com valora la resposta dels ciutadans de Vila-seca a les consignes sanitàries i de confinament?

—D’una banda, vull destacar moltíssim la generositat de les persones que han prestat la seva voluntat d’ajudar. I de l’altra, la bona resposta dels ciutadans: tot això no s’hauria pogut fer si la gent no s’hagués comportat com correspon. Majoritàriament, Vila-seca ha estat de nota. Tothom ha fet el que s’havia de fer, i això ens ha facilitat molt la feina que hem hagut de portar a terme des de l’Ajuntament. Si no hagués sigut així, tots els esforços haurien estat en va. La col·laboració de tots és el que ha fet que el poble pogués tirar endavant. També vull reconèixer el mèrit de totes les famílies que s’han quedat a casa amb la canalla petita. Jo he tingut fills petits, i cal posar en valor aquest esforç.



—La setmana que ve els nens podran sortir al carrer. A Vila-seca es prendran mesures específiques?

—Tot i que encara estem pendents que ens confirmin què es pot fer i què no, ho tenim tot preparat. Protecció Civil i tots els voluntaris faran el mateix que quan es va començar a relaxar el desconfinament, repartint tríptics informatius entre la població.



—Ja fa uns dies que els treballadors no essencials han pogut retornar al seu lloc de treball. Això s’ha notat amb un increment de desplaçaments?

—Sí que s’ha notat una mica més de circulació que quan estàvem en situació de confinament total, però no ha sigut alarmant. Es veuen cotxes circulant, però crec que la gent ho està fent molt bé, i de fet no tenim un increment de denúncies ni de processos administratius aixecats per aquest motiu.



—Els controls policials a la Pineda, que es van establir abans de Setmana Santa, segueixen actius?

—Per Setmana Santa es van tancar els accessos al centre turístic de la Pineda i vam fer controls policials, i encara els estem fent. Però el cert és que tampoc no va ser massa significatiu el nombre d’expedients que es van obrir a ciutadans que venien d’altres poblacions. I no em refereixo a persones vingudes de Madrid o Saragossa, sinó a gent de Reus, Tarragona, poblacions del voltant. Seguim amb aquests dispositius, i també de cara al pont de l’1 de maig, en què comptem que hi tornarà a haver més mobilitat. Però seguirem treballant amb aquestes accions per evitar desplaçaments prohibits o innecessaris a segones residències.



—S’està actuant de forma transversal, entre les diferents àrees de govern?

—Sí, des del principi hi ha hagut una transversalitat d’actuació entre les diverses àrees de l’Ajuntament, també gràcies a la col·laboració dels voluntaris i dels agents de Protecció Civil. Una de les àrees que també han vist incrementada molt la seva activitat és Serveis Socials, liderada per la regidora Lucía Teruel. S’està donant suport de reforç al Banc dels Aliments i a totes aquelles famílies que demanen ajuda a l’Ajuntament, ja sigui perquè són persones grans i no poden sortir a fer la compra o anar a la farmàcia, ja sigui per situacions que es donen a dins de les llars. La mateixa regidora també lidera un departament que està treballant en les qüestions relacionades amb l’ocupació, atenent totes aquelles consultes que estan fent els ciutadans. Protecció Civil també ha donat suport a Ensenyament, ajudant a repartir els dossiers de treball de les escoles o repartint les targetes de les Beques menjador. I segur que em deixo moltes coses, perquè hi ha molta feina feta, alguna és d’aquella que no es veu, però que és bàsica perquè les coses vagin una mica millor.