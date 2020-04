La Secció sindical d'UGT denuncia l'Hospital Joan XXIII a inspecció de treball

UGT denuncia suposades males pràctiques i «l'incompliment de la prevenció de riscos»

La Secció sindical de la UGT a l’Hospital Joan XXIII, a través de la delegada de prevenció, assegura haver sol·licitat en diverses ocasions a l’ICS les fitxes tècniques dels equips de protecció que s’han implantat per protegir la salut i la seguretat dels treballadors i treballadores de l’hospital.Segons afirma la sindical mitjançant un comunicat, «aquestes fitxes amb les característiques dels EPIs no han estat lliurades en cap moment pels responsables de l’ICS, per tant els treballadors desconeixen si el seu nivell de protecció és l’adequat en aquests moments de la pandèmia».UGT afirma que «la direcció de l’hospital ha restringit el subministrament de mascaretes FFP2 i FFP3 i està obligant al personal sanitari a reutilitzar les mascaretes fins a tres jornades de treball», amb el conseqüent perill de contagi. Aquesta qüestió ha estat també informada «en diverses ocasions» per la Secció sindical d’UGT i la direcció «n’ha fet cas omís».Així doncs, UGT ha denunciat aquestes pràctiques davant la Inspecció de Treball, ja que «s’està incomplint de manera greu la prevenció de riscos laborals i s’està negant el dret a la informació».La Secció sindical d’UGT considera que és «alarmant» que un hospital «que depèn de l’administració pública no respecti la seguretat i la salut dels seus treballadors i, a més, es negui a facilitar informació als representants sindicals». A més, asegura que «aquestes pràctiques posen en dubte la confiança que la ciutadania té en la gestió de la sanitat pública, defensada només com a aparador, però que a l’hora de la veritat segueix sent tractada com un servei de segona».