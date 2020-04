L'organització de la Setmana Medieval de Montblanc descarta traslladar els actes al juliol o a la tardor

Setmana Medieval a les xarxes socials

La cultura popular i tradicional no està tocada de mort»

Relleu dels membres de la junta al setembre

Ni la representació de la Llegenda de Sant Jordi, ni el Dracum Nocte, ni el mercat medieval que omple els carrers de la vila de Montblanc. Cap dels actes que s'havien programat del 17 al 26 d'abril s'hauran pogut fer aquest any. L'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi va prendre la difícil decisió de suspendre el certamen el 24 de març. És el primer cop que s'ha deixat de fer des del 1987, l'any de la seva fundació.El fet de no saber com i quan s'aixecaran les restriccions de l'estat d'alarma, i les incerteses relacionades amb els assajos previs, la concurrència de públic i el pressupost, han portat l'organització a descartar dates alternatives com el 23 de juliol -nova data per al Dia del Llibre- o la tardor.«L'objectiu és balanç zero, fer cau i net, perquè no som una empresa. Per això hem de trobar l'equilibri entre tots els actes programats, ja que uns ens permeten pagar-ne d'altres que són deficitaris», precisa López. I això, assegura, no es pot garantir en les actuals circumstàncies, com tampoc com es comportarà la ciutadania alhora d'assistir als esdeveniments culturals.Enguany, l'entitat ha rebut les subvencions pendents amb imports menors i podrà tancar l'exercici econòmic sense dificultats. «Hi ha hagut molt bona resposta de les administracions, de manera que l'Associació no quedarà compromesa econòmicament», assenyala López.Malgrat que no s'ha pogut celebrar la festa, s'han engegat diverses iniciatives a través de les xarxes socials. A tall d'exemple, per Sant Jordi es va fer una crida a vestir-se d'època medieval i la ciutadania en va penjar fotografies a les xarxes També s'ha mantingut el concurs de dibuix de les escoles de la Conca de Barberà i el concurs de fotografies per Instagram, organitzat per l'oficina de Turisme.L'aturada de l'activitat i dels esdeveniments culturals 'sine die' té un fort impacte en el sector. López apunta que l'entitat afrontarà dificultats per superar les conseqüències de la crisi sanitària. Ara bé, el president de l'Associació Medieval considera que la cultura popular i tradicional es refarà. «La cultura popular no està tocada de mort i, quan tot això passi, serem dels primers a fotre-li canya», afirma. «Som el germà petit, estem molt acostumats a fer coses amb quatre duros i pocs recursos. Som el que som gràcies al voluntariat», afegeix.Una altra de les preocupacions de l'entitat és la renovació dels membres de la junta en una assemblea de socis prevista al setembre que no saben si podran fer. A més, els nous responsables de l'entitat hauran d'encarar l'edició de l'any vinent amb moltes incerteses. «Qui garanteix que el 2021 es podran fer esdeveniments multitudinaris amb normalitat? Si es pot fer, la gent s'ho agafarà amb unes ganes que fa molts anys que no hem vist», vaticina López.