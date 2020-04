Els consums demostren que Roda no va tenir una arribada massiva de persones de segona residència durant la Setmana Santa

Actualitzada 25/04/2020 a les 13:05

A partir de l’anàlisi de les dades del consum d’aigua, l’equip de Govern ha constatat que durant els nou dies de Setmana Santa no hi va existir un repunt de visitants desegona residència, i no hi ha diferència quant al consum de les setmanes anteriors de confinament. Fins i tot es confirma una disminució en els barris costaners.S’han comparat les dades dels 9 dies de Setmana Santa de 2019, que es va allargar del 14 al 22 d’abril, amb les de 2020, des del 5 fins al 13 d’abril. La tendència és la mateixa a tots els barris on es concentra la major part de la segona residència de Roda de Berà. Si sumem el consum de tots els barris on gestiona l’aiguaSorea, el consum durant els dies de Setmana Santa es va reduir en un 72,41%, des dels 19.086 metres cúbics al 2019, fins als 11.070 de 2020, una diferència de 8.016metres cúbics.En concret, per exemple, a Costa Daurada durant aquells dies la mitjana de consum diari va ser de 295 metres cúbics, un 132,33% menys que al 2019, que va ser de 686metres cúbics diaris. Hem de tenir en compte també que els establiments de restauració estan tancats però que el consum d’aigua a les llars s’ha pogut incrementar per mantenir les mesures d’higiene contra la COVID-19.Al nucli urbà i als barris del nord del municipi, però, també s’ha vist reduït el consum d’aigua, segons les dades que s’han extret del consum dels pous de Cal Llorenç, del carrer Roma, de la plaça Martorell i de Barà Mar.Pel que fa a l’anàlisi de la recollida de la fracció rebuig, una dada que l’Ajuntament ha utilitzat en altres ocasions per quantificar la població flotant durant l’època estival, per exemple, la tendència és també la mateixa, no es constata una arribada considerable de visitants.Tenint en compte les dades extretes durant la Setmana Santa, al 2019 es van recollir 105.840 quilos de la fracció rebuig, dels quals 96.920 quilos corresponien al conjuntdel municipi, i la resta, 8.920 als càmpings. Enguany, l’efecte de l’estat d’alarma ha fet que aquesta dada s’hagi reduït fins els 61.380 quilos, una diferència de 44.460 quilos, el que suposa una reducció del 42,01%.Les dades de la recollida de les escombraries durant les primeres setmanes de confinament són molt similars a les dels dies de Setmana Santa. Per exemple, durantel dimarts 17 de març es van recollir 11.000 quilos de rebuig, i durant el 19 d’abril, divendres Sant, 10.000 quilos, (10.180 quilos menys que durant el divendres Sant de 2019).Finalment, segons les dades obtingudes de la fracció rebuig i comparades amb el cens de població actual, el departament de Serveis Tècnics ha fet un càlcul i amb el valor mig diari de producció de brossa per persona, s’ha considerat que durant la Setmana Santa l’increment es situaria en una cinquantena de persones més, passant de 7.068 habitants (censats) a 7.118.Segons les conclusions que s’extreuen de l’informe elaborat pel departament de Serveis Tècnics amb les dades de la recollida de la fracció rebuig, a partir del decret d’estat d’alarma i el confinament de la població, no hi ha hagut una variació considerable en la població flotant del municipi.Amb les dades a la mà, l’alcalde Pere Virgili ha assegurat que com ja s’intuïa per les dades aportades per la Policia Local «la ciutadania ha respectat les mesures deconfinament i no s’han desplaçat a les seves segones residències, mantenint una actitud responsable i solidària».