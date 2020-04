Una salouenca cus mascaretes de cotó per poder regalar als infants de manera altruïsta

Demana una màquina de cosir per respondre a totes les comandes

Paola Rodríguez és una argentina de 48 anys que viu a Salou des de fa 14. Viu el confinament amb els seus dos fills, de 10 i 11 anys. En una de les seves visites rutinàries al supermercat va veure la mascareta que portava el seu veí i va preguntar el preu que havia pagat, uns cinc euros.

Aquest fet, junt amb la notícia que els infants podrien sortir durant una hora a l’exterior a partir del diumenge vinent, va provocar la necessitat d’aportar alguna cosa a tota aquesta situació. Va pensar en fer mascaretes per regalar a les persones que li demanessin. «Volia fer mascaretes pels nens, amb colors i més alegres de les que puguin trobar, tot és ja bastant difícil per ells i l’aspecte dels adults amb mascaretes quan surtin no crec que sigui molt agradable», explica Paola. La Paola buscava una manera d’ajudar i donat que ara es troba a l’atur, va pensar que només podia aportar la seva pròpia feina. «Les cuso a mà perquè no tinc màquina de cosir, he demanat però no he trobat ningú que me la pogués deixar», explica.

Aquesta idea la va compartir a les xarxes i la resposta no es va fer esperar, ara porta ja més de 100 encàrrecs i creu que si continuen demanant-li no podrà donar resposta a tanta demanda. La Paola porta dies cosint fins a molt tard per tal de poder proporcionar les mascaretes a les persones que li han demanat. «Aquests dies m’he anat a dormir a les cinc de la matinada, voldria poder fer totes les mascaretes que m’han encarregat pels nens que les necessitaran a partir de diumenge», relata.

El material que fa servir la Paola és cotó 100%, obtingut de samarretes infantils. El cotó es pot rentar a 60 graus per tal de desinfectar-la i reutilitzar-la les vegades que calgui. Reconeix que no ha fet servir cap patró, sino que retalla la peça de roba en un rectangle de 20 cm de llarg per 17 cm d’ample i l’adapta per tal que tingui doble cobertura. L’agraïment que ha rebut de moltes famílies és el que li serveix per continuar cosint. «Hi ha una família que ha d’anar amb la seva filla a l’hospital i li vaig fer una mascareta més alegre per la nena», explica i afegeix que «entre tots, per poc que tinguem, ens hem d’ajudar».