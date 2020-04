També ha denunciat al client per no respectar el confinament

Actualitzada 24/04/2020 a les 15:21

La Policia Local de Torredembarra ha denunciat aquest matí a un forn de pa per servir consumicions i a un client que l'estava prenent per trencar el confinament.Els agents torrencs recorden que només es poden vendre i comprar físicament productes essencials i, per tant, els serveis de cafeteria no estan permesos. D'altra banda, també puntualitzen que els desplaçaemnts a segones residèncues no estan permesos i comporten fortes sancions. Per aquest motiu, la Policia Local de Torredembarra intensificarà els controls de trànsit i en establiments comercials per garantir el confinament. Fins ara, ja han denunciat 81 no residents a Torredembarra.