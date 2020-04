Un vídeo publicat pel Consell Comarcal ofereix la comarca com a destí per fer turisme de proximitat

Actualitzada 24/04/2020 a les 17:46

El Consell Comarcal del Priorat ha publicat un vídeo a les xarxes socials per demanar a la ciutadania que, tot i la duresa de la situació actual per la pandèmia del coronavirus i l'aïllament provocat pel confinament, la gent segueixi respectant el confinament.Alhora s'ofereix la comarca del Priorat com a destí per fer turisme de proximitat, ja que és molt probable que les destinacions turístiques en l'àmbit internacional es vegin alterades per restriccions de mobilitat.