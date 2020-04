Els Mossos d'Esquadra detenen a Riudoms dos homes pel robatori d'una motocicleta

Els lladres l'havien sostret a Vinyols i els Arcs i la policia local de Riudoms va donar l'avís

Actualitzada 24/04/2020 a les 09:53

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria del Baix Camp-Priorat van detenir el passat 22 d’abril dos homes, de 28 i 29 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Montbrió del Camp i Vinyols i els Arcs, com a presumptes autors d’un delicte de robatori i furt d’ús de vehicle.Els fets van succeir dimecres al vespre quan els Mossos d’Esquadra van rebre avís dels guàrdies municipals de Riudoms els quals alertaven que havien aturat dues persones amb una motocicleta sostreta.En arribar la patrulla van comprovar que la motocicleta constava sostreta des del passat 25 de març en un magatzem de Vinyols i els Arcs. A més, en l’escorcoll se’ls va localitzar una cisalla de grans dimensions i una clau anglesa que podrien ser emprades per cometre il·lícits penals.Es dona el cas que un dels homes havia estat detingut el 21 d’abril per una temptativa de robatori amb força en una casa de Vinyols i els Arcs.Els detinguts, que també van ser denunciats per incompliment del confinament, han declarat davant de l’autoritat judicial i han quedat en llibertat amb càrrecs.