El Port de Tarragona comença els treballs de restauració de la platja de la Pineda

Les inversions per arreglar la platja i l'Espigó del Racó que van quedar afectats pel temporal Glòria superen el milió d'euros

Actualitzada 24/04/2020 a les 11:36

Regeneració de la platja

Respecte de l'entorn

Reparació de l'espigó del racó

Més de 7.700 tones de pedra

Termini de dos mesos

El Port de Tarragona executarà les tasques de restauració de la platja de la Pineda durant el pròxim mes de maig. Aquests treballs es realitzaran en el marc del contracte per quatre anys per a l'aportació de sorra a la platja de la Pineda amb un pressupost un total de 2,9 milions d'euros per al període 2020- 2023, més de 700.000 euros cada any. Paral·lelament, el Port de Tarragona també ha previst una dotació pressupostària addicional de 450.000 euros per a les reparacions de l'espigó del Racó. L'objectiu d'aquesta actuació és la reparació d'aquesta infraestructura, greument afectada per la tempesta Glòria a finals del mes de gener passat. Les obres a l'espigó tindran una duració de dos mesos.L'aportació de sorra que farà el Port de Tarragona és una mesura ambiental compensatòria per la prolongació del dic de Llevant. El president del Port, Josep Maria Cruset, creu que «són moments excepcionals i les administracions públiques hem d'estar més alerta que mai per col·laborar i atendre les necessitats del nostre entorn». El Port suma així el seu esforç a la feina que està fent l'Ajuntament de Vila-seca en aquesta zona turística. Segons Cruset, el Port «ha posat tots els esforços per tal de superar totes les suspensions administratives fruit de l'Estat d'Alarma per poder executar dintre dels terminis previstos l'aportació de sorra a la platja que cada any realitza com a mesura mediambiental i, a més, hi suma 450.000 euros addicionals per reconstruir l'Espigó del Racó, que va ser molt danyat pel temporal Glòria».El Port de Tarragona regenerarà la platja de La Pineda amb 100.000 metres cúbics de sorra en una tasca que durarà aproximadament 15 dies. Aquesta aportació extraordinària de sorra, unida a l'acció dels dics de contenció que hi ha a cada banda de la platja, el contradic dels Prats i l'espigó del Racó, permetrà retornar l'equilibri a la platja de la Pineda.Els treballs de reposició de sorra a la platja de la Pineda començaran a principis de maig, data en què s'espera l'arribada de la draga. Però l'inici de les operacions de dragatge i aportació de sorra es preveu que sigui al final de la primera quinzena de maig, i es calcula que estiguin acabades abans del 30 de maig.Algunes tasques començaran uns dies abans que la draga entri en funcionament amb la instal·lació de les canonades que transportaran els sediments fins a la platja. Un cop el procés s'iniciï, la draga agafarà els sediments de la zona autoritzada davant del cap Salou i la transportarà fins a la canonada instal·lada davant de la costa. Els sediments arribaran a uns metres de la platja on seran repartits finalment per maquinària terrestre.Un dels objectius pel Port de Tarragona és vetllar per l'entorn natural en tots els seus àmbits d'actuació, especialment en el que es refereix a les obres. Per aquest motiu, a més de complir amb les mesures ambientals requerides per norma, fa un pas més enllà i aplica uns controls propis i específics en aquesta obra. El dragatge s'efectua en una zona propera a la «ZEPA marina Illes Columbretes - Delta de l'Ebre, que forma part de xarxa natura, i es prendran totes les mesures per evitar l'afectació de les actuacions sobre els enclavaments de flora marina i sobre les aus, principalment». Una de les mesures principal serà controlar la qualitat del dragatge i de les aigües. Es duran a terme controls de la terbolesa de l'aigua i s'instal·laran cortines per evitar-la. I, dins de les mesures ambientals de competitivitat en estratègies marítimes, s'utilitzaran sonars i submarinistes per controlar que el dragatge no malmeti la flora de la zona, poblada de Cymodocea nodosa, que és una alga fanerògama marina inclosa en el llistat d'espècies silvestres de protecció especial.A més, el Port de Tarragona realitzarà controls diaris per albirament o rastre de la tortuga babaua. Una espècie en risc que se sap de la seva presència en altres platges del litoral tarragoní, però que fins a la data no ha estat vista a la platja de la Pineda.L'exposició a les inclemències de la mar en els diferents temporals que hi ha hagut al llarg dels anys ha produït un procés d'erosió i desgast en l'espigó del Racó. Aquests desperfectes s'han anat reparant de forma exitosa llarg del temps. Però aquest gener de 2020, el temporal Gloria va afectar de forma greu l'espigó fent-lo desaparèixer en els últims 60 metres sobre un total de 200. L'estat actual que presenta l'espigó no permet que faci la funció per a la qual estava dissenyat, que és actuar com a contenció de les arenes de la mateixa platja, i per aquest motiu s'ha procedit a la seva reparació.El primer pas és l'adjudicació de les obres que s'espera tindre tancada en les pròximes setmanes per, d'aquesta manera, poder començar a treballar sobre el terreny a principis del mes de maig.Les obres començaran reparant els primers metres d'espigó, des d'on es portaran pedres de grans dimensions d'entre 4 i 6 tones de pes cadascuna. En ser una zona de poc calatge no es poden fer treballs des del mar, i per aquesta raó el primer objectiu és poder circular per sobre de l'espigó. A continuació, un cop s'hagi creat el camí per poder transitar per l'espigó, les màquines han d'arribar fins al lloc on aquest ha desaparegut i treballar-hi. Per fer-ho sense causar molèsties als possibles usuaris de la platja, el Port de Tarragona utilitzarà la pedrera del Cap Salou per fer-hi passar la maquinària i tot el material necessari. Per poder realitzar l'obra en les condicions òptimes també per a l'entorn natural, també en aquest cas, el Port de Tarragona s'ha assegurat que se segueixin un seguit de clàusules mediambientals i d'eficiència per dur a terme l'obra.Les obres de restauració de l'espigó estan projectades perquè es completin en un termini de dos mesos des de la data d'inici. D'aquesta manera, si no hi ha cap dilació en l'adjudicació del projecte i l'inici de les obres, la reparació estarà completament acabada a finals de juny. La importància d'aquesta reparació rau en la protecció que fa l'espigó de la mateixa platja de la Pineda, evitant que la sorra marxi en un moment clau per la temporada d'estiu que està a punt de començar.