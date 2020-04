Balfegó llança una botiga de tonyina roja online per a particulars

ERTO per a més de 40 treballadors

«Era el moment de replantejar-se moltes coses i posar en marxa projectes que teníem aturats», ha argumentat el director general del grup, Juan Serrano, sobre la botiga electrònica posada en marxa aquest passat dimarts. Les circumstàncies dels darrers mesos, precisament, no han estat favorables per al grup tonyinaire. Van perdre uns 2,2 milions de quilos de tonyina fresca –gairebé 10.000 exemplars- arran les destrosses a les seves gàbies d'engreix provocades pel temporal Gloria, a finals de gener.Ara, la crisi per la covid-19 ha acabat «afectant de ple» la seva activitat. Han quedat tancats els mercats tradicionals per al producte fresc de l'empresa: l'anomenat canal horeca, que suposa la comercialització 99% del producte en 32 països. Fins i tot, la gran majoria de les vendes a través de Mercabarna i Mercamadrid acaben sent acaparades principalment per la restauració i únicament algunes peixateries «selectes» de forma testimonial. «Si la crisi dura el que dura, estarem en plans de contingència i haurem e reinventar-nos», reflexiona Serrano.Així les coses, per primer cop, i a través d'Internet, Balfegó comercialitza ja la seva tonyina roja entre els particulars, donant sortida al seu estoc de tonyina congelada a 60 graus sota zero i amb la «mateixa qualitat», segons subratlla Serrano. «Molta gent ens preguntava com podien aconseguir la nostra tonyina», precisa. Així, ara ja es poden adquirir parts com la galta, el morro, el llom o l'apreciada ventresca per cuinar-les a casa. L'empresa es compromet a fer arribar la comanda a qualsevol consumidor del territori estatal en un màxim de 48 hores i sense cost d'enviament addicional a la península i les Balears.De moment, durant els tres primers dies, el volum de comandes ha estat força satisfactori, segons Serrano. L'objectiu era arribar, amb els productes disponibles, arribar a un 2% de les vendes anuals. Durant la primera jornada es van formalitzar 55 comandes i aquest passat dimecres van ser 80. De funcionar segons les previsions del grup, no descarten ampliar l'oferta del nou establiment virtual amb productes de conserva de tonyina o de «cinquena gamma» –processats parcialment i preparats per al consum.L'empresa, assegura Serrano, continua mantenint en bona part la seva activitat malgrat tot. S'han establert «protocols molt severs» per evitar que els treballadors puguin contagiar-se de la covid-19. Explica que de la plantilla de 220 treballadors del grup han resultat afectats per un ERTO els 22 que atenen la Tunateca a Barcelona i els 20 dedicats al transport del peix fresc, que ara no s'efectua.A curt termini, l'objectiu és tenir-ho tot preparat pel pròxim dia 26 de maig, quan està previst l'inici d'una nova campanya de pesca de la tonyina roja. Confien tornar a capturar la quota de peix que tenen assignada en pocs dies -tot i disposar fins el 30 de juny- i reomplir les gàbies situades a quatre quilòmetres de la costa de l'Ametlla de Mar per tornar arribar a vendre 4 milions de quilos de tonyina anuals.