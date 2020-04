L'Ajuntament ha protegit la zona on s'han trobat tres ous d'una espècie que és en perill d'extinció

Aquest dijous ha aparegut un niu de corriol camanegre a la platja de Calafell, una situació que no es produïa des de feia 30 anys. Segons ha informat el consistori a través de les xarxes socials, s'han localitzat tres ous en una zona que l'Ajuntament ja ha protegit per barrar l'accés i garantir la preservació de la reproducció. «És un fet de gran transcendència mediambiental», ha celebrat el consistori, que ha recordat que es tracta d'una espècie en perill d'extinció a Catalunya.L'Ajuntament ha insistit en la importància de garantir la criança de les aus nidificades, si bé també ha recordat que l'estat d'alarma ja no permet l'accés a les platges.