El Camp de Tarragona suma sis noves morts per covid-19

En el global de Catalunya s'ha arribat als 9.186 morts amb 136 en les darreres 24 hores

Actualitzada 24/04/2020 a les 08:31

Terres de l'Ebre

Catalunya

El nombre de morts registrats per coronavirus al Camp de Tarragona és de 291, amb sis noves víctimes registrades aquest dijous. De les 291 defuncions, 82 corresponen a la gent gran que estava en una residència.Pel que fa al nombre de casos de persones afectades per la Covid-19, el Camp de Tarragona en té comptabilitzats 7.133, és a dir, 235 més que dimecres. D'aquestes, 1.583 es tracta de casos positius confirmats per proves diagnòstiques, mentre que 4,692 es tracta de casos sospitosos determinats per facultatius. 858 contagiats, entre positius confirmats i sospitosos, corresponen a residències de gent gran.En el cas de les Terres de l'Ebre, completa una nova jornada sense haver de sumar cap víctima per la malaltia del coronavirus i es mantenen les 37 morts acumulades fins ara. Pel que fa al nombre de contagiats, el total és de 1.953, és a dir, que se n'han sumat 44.A Catalunya, les morts registrades per les funeràries a Catalunya arriben als 9.186, amb 136 noves defuncions aquest dijous, segons el Departament de Salut. Són 69 menys que a l'últim balanç. Fins ara s'han detectat 46.629 casos positius, mentre que n'hi ha 87.232 de possibles. La xifra global és de 133.861 (5.463 més que dimarts). El total, amb els casos de les residències afegits, és de 160.064.De les 9.186 defuncions, 2.621 han estat a una residència (53 més que en l'anterior balanç), 543 al domicili (7 més que dimecres) i 105 a un centre sociosanitari (5 més). Els casos restants són morts a hospitals o no classificables per manca d'informació. Cal recordar que les dades de les funeràries es reporten més tard que les de les defuncions als hospitals, motiu pel qual pot haver-hi desajustos.