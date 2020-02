La igualtat de gènere, amb totes les lletres

Alumnes de l'institut Fontanelles de les Borges del Camp han pintat un mural amb l'il·lustrador Pere Grané

Actualitzada 23/02/2020 a les 21:31

Un mural de trenta metres amb la paraula Igualtat presideix, des de la setmana passada, el pati de l’institut Fontanelles de Les Borges del Camp. L’obra és fruit del treball dels alumnes de 2n d’ESO, que l’han pensat, dissenyat i realitzat amb la col·laboració del muralista tarragoní Pere Grané.

La iniciativa, explica José Rey, director del centre, s’emmarca dins del Pla d’acció Tutorial de l’institut, pel qual, cada any, es treballa la igualtat de gènere a través d’uns tallers que ofereix el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal del Baix Camp. «Aquest any, però, hem volgut fer un treball més global i hem complementat aquesta tasca amb activitats de tutoria, cultura i valors ètics, i visual i plàstica. Vam conèixer l’experiència del Pere Grané, que havia treballat en altres instituts, i ens va agradar molt el seu plantejament. Així que vam decidir cloure tot aquest treball amb un taller amb ell, que acabés materialitzant-se en un mural», detalla el director.

«La idea –explica Grané– era que el mural fos una oportunitat per promoure un procés educatiu que anés més enllà de la mera pintura». L’il·lustrador, que també és sociòleg i educador, va dirigir una sessió a l’aula amb els alumnes de segon, en la qual van reflexionar sobre la desigualtat de gènere i muralisme. «Els vaig posar exemples d’artistes muralistes, trencant amb la idea preconcebuda que els espais públics són masculins i que qui els pinta són, sobretot, homes, mostrant exemples de dones artistes tant d’àmbit mundial com català», explica.

Pel que fa al contingut del mural, van ser els propis alumnes els que van fer diverses propostes sobre el que volien manifestar. D’entre totes les paraules que van sorgir durant les sessions de treball, Igualtat va ser la més repetida. Pel que fa als colors, Grané explica que després de reflexionar sobre el joc del blau i el rosa, tradicionalment associats a la condició masculina i femenina respectivament, van optar per la gamma de colors de la bandera trans, amb el blanc, el blau i el rosa.

Així, durant tota la setmana passada prop d’un centenar d’alumnes van estar treballant en la decoració del mur, un dels espais més cèntrics de l’institut, on descansen a l’hora del pati, i que, per tant, assenyala Grané, «tindrà una incidència en la seva identificació amb el centre, en la mesura que no s’ha pintat una paret residual, sinó una de molt central».

El muralista tarragoní fa una valoració «molt positiva» de l’experiència a l’institut Fontanelles, assenyalant el valor del treball en xarxa i la coordinació amb els tallers del SIAD i les assignatures de tutoria, cultura i valors ètics i visual i plàstica. «De vegades aterres com un paracaigudista, i te’n vas amb la sensació que no s’ha acabat d’aprofitar l’acció educativa. En aquest cas, hem anat més enllà de la pintura del mural, i penso que el resultat ha estat molt positiu», ha conclòs l’il·lustrador.