Bombers rescata a un home que havia caigut dins una casa a Valls

Hi han intervingut 11 dotacions de Bombers i 3 del SEM

Actualitzada 23/02/2020 a les 11:36

A primera hora d'aquest diumenge (6:51h) els Bombers de la Generalitat han rebut un avís que alertava d'un possible esfondrament d'una casa a la Plaça de l'Oli a Valls (Alt Camp). Tot i l'alerta, un cop han arribat els bombers s'ha descartat l'esfondrament tot i que, com a mesura preventiva, s'han desallotjat els habitatges del costat.Aparentment, un home havia caigut dins d'una casa en un forat que es creu que podria ser el de la xemeneia. Per rescatar-lo, el personal del SEM ha immobilitzat a la víctima que s'havia fet mal a una cama i Bombers han ajudat a treure'l del forat.Finalment, l'home ha estat traslladat a l'Hospital de Valls en qualitat de ferit menys greu.