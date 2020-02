El projecte PECT TurisTIC en família de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre reuneix el seu Consell General

El projecte pretén convertir la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre en destinacions de referència per al turisme familiar

Actualitzada 21/02/2020 a les 14:28

El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona ha acollit la reunió anual del principal òrgan de decisió del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) TurisTIC en família, que permet que 7 organismes públics i privats del territori treballin conjuntament per tal que les destinacions turístiques Costa Daurada i Terres de l’Ebre esdevinguin referents pel turisme familiar. El projecte, liderat per la Diputació de Tarragona, es va presentar públicament el mes de maig del 2018 i aquesta és la segona trobada del seu Consell General, que acull els màxims representants de les entitats participants.

La trobada ha estat presidida pel diputat delegat de Projectes Europeus i Regió del Coneixement de la Diputació, Pere Granados, i ha comptat amb l'assistència de representants de les diferents entitats sòcies beneficiàries del projecte, cada una de les quals està al capdavant de com a mínim una de les operacions que el conformen. A la reunió també hi han assistit representants de les entitats participants no beneficiàries, és a dir, aquelles que tot i no coordinar cap de les operacions sí que hi col·laboren. Així, entre els assistents a la reunió, cal assenyalar la presència de la diputada i alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; del diputat i primer tinent d'alcalde de l'ajuntament de la Canonja, Salvador Ferré, o de l’alcalde de Montblanc, Josep Andreu, entre d'altres.

Pere Granados ha destacat que el PECT TurisTIC en família «és un projecte de recerca i innovació que ha de marcar un abans i un després en el turisme de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, un punt i a part en la seva definició i gestió com a destinacions turístiques familiars». D’aquesta manera, segons ha afegit, la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre es converteixen en un observatori i laboratori europeu de referència en tecnologies i tendències en turisme familiar.

Cofinançat per la Unió Europea, mitjançant el FEDER, PECT significa 'Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial', i en el cas del TurisTIC en família els socis beneficiaris són set: la Diputació de Tarragona (que lidera el projecte), el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona (Costa Daurada i Terres de l’Ebre), la Universitat Rovira i Virgili (Grup de recerca en nutrició funcional, oxidació i malaltia cardiovascular, NFOC Salut), EURECAT Centre Tecnològic de Catalunya, l'Ajuntament de Montblanc, l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) i el Clúster de l’equipament de la llar i el contract CENFIM.

Sinergies entre socis

El projecte PECT TurisTIC en família promou, a través de la seva operació de Coordinació, que els tècnics a càrrec de les diferents operacions treballin de manera coordinada, facilitant la interacció entre ells. Així, disposen d’una plataforma on-line col·laborativa, on es comparteix documentació legal i administrativa, i informació d’interès, a més d’altres eines de comunicació.

Aquesta manera de treballar vol incentivar sinergies entre els diferents socis i fomentar la creació de xarxa entre tots els agents públics i privats relacionats amb el turisme a la demarcació de Tarragona. D'aquesta manera, a través de les operacions del PECT TurisTIC es creen relacions que afavoreixen la consecució d'idees i solucions innovadores i creatives per als reptes del sector.