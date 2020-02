Un mes després del Glòria la Costa Daurada continua amb manca de sorra i desperfectes

Salou mou 15.000 metres cúbics de sorra

Tot a punt a Torredembarra

Factura milionària a Vila-seca i a Mont-roig del Camp

A la ciutat de Tarragona la platja més afectada pel temporal va ser la Llarga. Encara s'hi poden veure els desperfectes causats pel Gloria en forma de plaques de formigó trencades, manca de sorra, o canonades a mig arreglar. El conseller de Territori de l'Ajuntament de Tarragona, Xavier Puig, assegura que de cara a l'inici de la temporada turística tot allò essencial estarà en funcionament, en part gràcies als diners arribats des de l'Estat.A la platja Llarga hi ha el càmping Las Palmeras, un dels més afectats i que treballa a contrarellotge. El president de l'Associació de Càmpings Costa Daurada i Terres de l'Ebre, Joan Antón, estima que en tota la demarcació els danys a aquests establiments superaran el mig milió d'euros, però es mostra confiat que tant els negocis com les platges estaran a punt per Setmana Santa.Tots dos reflexionen sobre el futur de la costa tarragonina i com es veurà afectada pel canvi climàtic. Puig avança que després del temporal «la forma i la configuració de les platges haurà variat», una situació a la qual tothom s'hi haurà d'acostumar. Des dels càmpings, Antón també reconeix que hi haurà «circumstàncies excepcionals» que obligaran els empresaris a adaptar-s'hi. «Ja tenim plans de seguretat i d'evacuació, perquè la seguretat dels clients és el més important. Estem preparats per fer-ho», assegura.A Salou el temporal va ocasionar danys per un import d'1,5 milions d'euros. La principal afectació a la capital de la Costa Daurada ha estat la pèrdua de sorra de platges com la Llarga -on la virulència del temporal va esgarrapar unes dunes històriques de grans dimensions-, Llenguadets i Capellans. Per contra, les de Ponent i Llevant n'han rebut un excedent i l'Ajuntament preveu traslladar 15.000 metres cúbics de sorra d'unes a les altres. Les feines es fan amb l'ajuda d'excavadores i camions, a més d'una draga que també actua al port.El consistori assumeix la despesa d'aquest transvasament i la reparació dels accessos per tal de tenir-ho tot a punt per a residents i turistes. «Això no vol dir que no demanem ajuts a les administracions superiors, però de moment no en tenim cap», puntualitza l'alcalde, Pere Granados. En paral·lel, a partir d'un estudi encarregat a la UPC el consistori treballa en un pla per combatre la regressió del litoral. En lloc de construir dics, s'aposta per solucions «naturals» i «respectuoses» amb el medi ambient com ara el dragatge i la plantació de vegetació per contenir la sorra. «Davant el canvi climàtic la nostra obligació és preservar el medi ambient per a les generacions futures», afegeix Granados.Per la seva banda, a Cambrils la tempesta va deixar zones de platja i carrer inundats, passejos plens de sorra, i danys en les passarel·les de fusta, les dutxes de les platges i mobiliari, que caldrà reparar de cara a la temporada turística.A Torredembarra el temporal va inundar el passeig marítim i els carrers adjacents de Baix a Mar, en un dels episodis més intensos que es recorden a la zona. La principal tasca que s'hi ha hagut de fer és retornar al seu lloc la sorra que va desplaçar les onades. «Tret d'alguna afectació al port, no hi ha hagut danys materials greus. A falta d'algun petit retoc, la platja està preparada, el passeig net i els restaurants oberts», subratlla l'alcalde, Eduard Rovira.Els negocis de primera línia van patir els efectes de l'acumulació de sorra i de l'entrada d'aigua de mar. El restaurant Xaloquell ha hagut de canviar una vintena de taules, jardineres i tendals. El cost d'aquests desperfectes i del menjar malmès per la manca de llum s'enfila als 6.000 euros. La propietària, Joaquima Girola, explica que espera cobrar aviat de l'assegurança perquè les reparacions les han hagut d'avançar de la seva butxaca. Tot i això, destaca que fa dies que funcionen a ple rendiment.A Altafulla tampoc no es van registrar grans danys, tret d'una dutxa arrossegada per l'aigua i tres que van patir danys a la base. Segons explica la coalcaldessa i regidora de Medi Ambient, Alba Muntadas, com que la voluntat del consistori era reduir el nombre de dutxes a la platja, les que han quedat afectades es retiraran i no es reposaran. Aquí s'està pendent d'escampar la sorra recuperada del passeig marítim per tota la platja.Al municipi de Creixell la zona més afectada pel temporal ha estat la urbanització del Port Romà i la platja. La regidora de Turisme, Sílvia Farrero, recorda que es van trencar fanals, senyals, blocs de formigó i cablejat, i que es van haver d'obrir d'urgència sortides a la platja per facilitar l'evacuació de l'aigua, fer murs de sorra per evitar l'entrada d'aigua del mar, actuacions amb els pous, i destapar passarel·les i dutxes colgades de sorra, entre d'altres. En aquesta zona, com a Roda de Berà, també es va haver d'enretirar la zona acumulada al passeig.A Vila-seca, les afectacions del Gloria a la platja de la Pineda es xifren en 3,4 MEUR. Després de la neteja inicial, el 6 de febrer el consistori va iniciar la reparació dels serveis afectats. Això ha inclòs la retirada i enderroc de dutxes i arquetes de serveis, que s'hauran de renovar durant els propers mesos. Mentrestant, la platja té una important manca de sorra i hi proliferen les pedres. Això es preveu resoldre al maig quan, tal com es fa des de fa anys, l'Autoritat Portuària de Tarragona farà una aportació de 100.000 metres cúbics de sorra.A Mont-roig del Camp, amb danys valorats en prop de 4,9 MEUR, el consistori ha fet la neteja de les zones més accessibles i concorregudes com el passeig de la Platja Cristall. A més, l'Ajuntament va enviar la valoració de tots els desperfectes del temporal a Costes de l'Estat, Diputació de Tarragona i Generalitat, amb la intenció d'acollir-se a ajuts. Caldrà reparar diverses cales que continuen amb els accessos tallats.A Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, l'ajuntament ha valorat inicialment els danys en prop de 200.000 euros. A la zona de l'Arenal s'han hagut de retirar molts metres cúbics de sorra que es van desplaçar a causa de la llevantada i s'està pendent de tornar-la a escampar per la platja. A l'Almadrava s'esperarà a veure si la platja es regenera de forma natural. El consistori també demanarà ajuts a la Generalitat i al govern espanyol.