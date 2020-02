L'episodi de males olors de Constantí qüestiona de nou el sistema d'alerta a la població

Una maniobra de purga fa saltar l’alarma dels detectors a Constantí i Protecció Civil recomana per Twitter el confinament d’un institut

Un episodi de males olors ahir a Constantí posava en evidència novament la desinformació i «descoordinació» del sistema de comunicació amb la població que preveu el PLASEQCAT (Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya), tal com ja va succeir el passat 14 de gener quan, després de l’explosió de la planta d’IQOXE, quan es van enviar informacions contradictòries a la població sobre el risc que comportava l’accident que s’acabava de produir.

L’episodi d’ahir, en què es va recomanar el confinament –que es va aixecar minuts després– a només a l’institut de Constantí, ha fet que l’Ajuntament d’aquest municipi anunciï que sol·licitarà tots els informes del que va succeir i reclamarà la creació d’un canal de comunicació oficial i únic, així com el retorn definitiu del Centre de Comandament al territori; una demanda aquesta que ha revifat després de l’accident a IQOXE. Tanmateix, l’Ajuntament de Constantí denunciava l’«abandó» en què es troben els municipis de l’àrea d’influència del polígon petroquímic davant situacions d’alerta. I és que, durant l’episodi d’ahir, Protecció Civil i el Departament de Medi Ambient emetien informacions contradictòries, totes, a més, per la xarxa social Twitter.

L’episodi començava a primera hora d’ahir quan des de Constantí es detectaven males olors. L’Ajuntament trucava al 112 per conèixer d’on provenia i rebia la resposta a les 10.30 hores, via SMS, per part del CECAT aconsellant que s’evités l’exterior. El consistori es comunica després amb el 112 on «se’ns informa que no hi ha risc per a la població perquè les concentracions de sulfhídric i fosgen han disminuït de manera molt ràpida», explica l’Ajuntament de Constantí, «i indiquen que havien recomanat evitar l’exposició a l’exterior mentre feien les avaluacions com a mesura preventiva». Un minut després, Protecció Civil emetia una alerta mitjançat Twitter per concentració de gas fosgen a la refineria de Repsol de la Pobla de Mafumet i, tres minuts després, una nova piulada recomanava el confinament de l’Institut de Constantí per la seva proximitat a la indústria.

Les males olors s’havien produït durant la purga d’aigua que Repsol feia d’un tanc de cru, durant la qual s’havia produït un augment dels nivells de sulfhídric –el que produeix una olor característica a ous podrits–, el que havia fet saltar les alarmes dels detectors a Constantí i l’activació del PLASEQCAT. Segons Repsol, quan es va detectar la incidència, es va corregir «immediatament» i la situació va quedar normalitzada. Mentrestant, tot i que el 112 va recomanar a l’Ajuntament de Constantí que no calia el confinament, el mateix consistori el recomanava a la resta de centres escolars com a mesura preventiva. A les 10.55 s’activava el PLASEQCAT en fase d’alerta informant que les concentracions de sulfhídric no eren tòxiques i, a les 10.58 hores, Emergències aixecava el confinament de l’Institut de Constantí. Una nova piulada a Twitter a les 11.39 per part del Departament de Medi Ambient provocava el desconcert a l’Ajuntament de Constantí, ja que en la mateixa es confirmava que l’operació a la refineria havia provocat una punta d’emissió de sulfhídric i de «benzè» i no pas de «fosgen», tal com havia comunicat el CECAT en un principi.

Per tot plegat, l’Ajuntament de Constantí denunciava que, tot i ser conscients que la xarxa social Twitter no és un canal d’informació oficial, «la manca d’informació ens ha obligat a estar pendents de qualsevol informació que ens fos d’utilitat en aquests moments d’incertesa». Des del mateix consistori posaven l’accent, a més, en què només s’hagués recomanat el confinament a l’Institut de Constantí i no a la resta de centres escolars i a la població. Durant l’episodi, a més de les unitats preventives que el SEM va enviar a l’INS Constantí, va activar-ne dues més a l’Institut el Pont del Diable de Sant Salvador, on una dona va ser atesa després de patir un mareig i se li va donar l’alta in situ.

Repsol comunicava ahir que en cap moment els valors de concentració del compost havien suposat cap risc per a la població. Tot i això, el sindicat CCOO ha demanat la reunió urgent del comitè de seguretat de la companyia