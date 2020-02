Una entitat protectora lluita per salvar un gos rescatat amb un «alè de vida»

El gos que no podia mantenir-se en peu va ser trobat per una persona que el va traslladar a les instal·lacions de l'entitat

Actualitzada 20/02/2020 a les 08:50

L'entitat aGOSaGATs fa 48 hores que lluita amb tots els seus recursos per salvar al Geralt un gos que van trobar en estat molt crític i amb un alè de vida. Com l'entitat protectora d'Alcanar defineix, el gos és el que hem assistit en pitjor estat de salut dels que han hagut de socórrer d'ençà que es van crear l'entitat l'any 2015.El gos que no podia mantenir-se en peu va ser trobat per una persona que el va portar a les instal·lacions de l'entitat. Les voluntàries el van traslladar de manera immediata al veterinari que col·labora amb l'entitat on se li va realitzar un hemograma, test de leishmània i un test de paràsit sanguinis entre altres proves per conèixer la situació.«EL gos no tenia pràcticament globus vermells i la seva sang era pràcticament aigua» han explicat des de aGOSaGAT. Geralt està sent alimentat i hidratat amb xeringuilla cada hora i se li intenta estabilitzar la temperatura amb una làmpara de calor donat que es troba des de fa moltes hores amb una greu hipotèrmia. També té insuficiència renal, caquèxia, anèmia, desnutrició, deshidratació i atàxia segons l'informe veterinari.«Tots els gossos tenen la seva història i molts per desgràcia arriben en molt mal estat físic i emocional però tan greu no havíem rebut cap» han explicat des de l'entitat i afegeixen que «Ens dol molt que no ho superi, no sabem ni com pagarem les despeses veterinàries però farem el que calgui per intentar salvar-li la vida. Els veterinaris s'estan portant molt bé, no el deixen sol durant les 24 hores han explicat a aquest mitjà».L'entitat desconeix la procedència o història d'aquest gos però creuen qu sí és d'Alcanar i que ha estat lligat perquè caminava donant voltes, com una estereotípia de caminar en cercles.Les voluntàries expliquen que es troben molt afectades per aquest cas i que tenen l'esperança que tiri endavant. L'entitat ha posat en coneixement el cas en la Policia Local del municipi.A través de les seves xarxes socials es poden conèixer les diferents vies de col·laboració si hi ha persones que vulguin ajudar-los.