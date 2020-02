Roben per segon cop a l'interior del despatx de l'AMPA CEIP Cal·lípolis de la Pineda

Els lladres es van endur diners en metàl·lic i un ordinador, «amb la feina de tot l'any»

19/02/2020 a les 10:05

La nit de diumenge a dilluns, segons ha publicat l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes, van entrar a robar al CEIP Cal·lípolis de la Pineda (Vila-seca). Concretament, segons Marta Abellán, presidenta de l'entitat, els presumptes autors dels fets van entrar per la porta del menjador, van trencar la finestreta del despatx de l'AMPA i es van endur diners d'un calaix i un ordinador. L'Associació ja ha presentat denúncia davant de la Guàrdia Urbana de Vila-seca pel robatori de 80 euros en metàl·lic i de l'aparell. Abellán lamenta que s'ha perdut «la feina feta durant tot l'any» guardada a l'ordinador i que aquest no és el primer cop que pateixen un robatori similar. L'anterior es va produir al passat mes de setembre, a l'inici del curs, quan a banda de patir ells també un furt es van endur diners de la secretaria del centre. Des de l'AMPA sospiten que l'autor o autors dels fets podrien ser persones properes a l'escola, ja que sabien que els diners es trobaven al calaix del despatx i, en aquest sentit, ja han parlat amb la direcció del centre per comunicar el darrer succés.En el comunicat emès després de l'incident, asseguren que «les persones que ens impliquem en aquesta associació ho fem de manera voluntària i amb la il·lusió que tot el que fem és en benefici que els nostres fills o filles puguin realitzar activitats extraescolars al centre i divertir-se a les festes que es realitzen durant el curs així com també col·laborem en altres causes relacionades amb l'escola i que repetim van destinades únicament al benefici dels nens i nenes del centre». «Ens sembla lamentable la situació per la que hem hagut de passar ja en dues ocasions», detallen. «Esperem trobar els culpables, ja que el centre disposa d'alarma i càmeres de videovigilància», afegeixen. En el mateix comunicat fan una crida a les famílies a facilitar-los qualsevol informació que els pugui ser útil.