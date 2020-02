La vaga a la petroquímica arrenca amb un seguiment del 100 %, segons CCOO

Des de primera hora, nombrosos piquets actuen en diferents punts dels polígons

La vaga convocada per CCOO i UGT a la indústria petroquímica de Tarragona ha arrencat a les 06:00 hores d'aquest dimecres amb un «seguiment massiu» per part dels treballadors de torn del matí, segons els sindicats.«La vaga a la petroquímica ja es pot considerar històrica, amb un seguiment del cent per cent, sense incidents destacables i amb els serveis mínims entrant en les empreses amb normalitat», ha subratllat CCOO en un comunicat.Els polígons petroquímics nord i sud de Tarragona estan convocats avui a una vaga general de 24 hores per exigir que es garanteixi la seguretat al sector, després del greu accident ocorregut a la planta de IQOXE el passat 14 de gener, que va causar la mort de tres persones.És la primera vegada que s'atura totalment el sector petroquímic de Tarragona sota el lema «Per una petroquímica forta, més seguretat i menys precarietat».Des de primera hora, nombrosos piquets actuen en diferents punts dels polígons petroquímics, tallant els accessos a les fàbriques del sector, encara que deixant entrar els serveis mínims.Fins Tarragona s'han desplaçat també els líders de CCOO i UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, respectivament.Pacheco ha assegurat que en el torn de matí «el cent per cent dels treballadors estan donant suport a la vaga», que ha qualificat d'«èxit»: «Els polígons petroquímics de Tarragona estan aturats per la vaga. Volem seguretat laboral i industrial, treball digne i eradicar la precarietat».Les incerteses sobre les causes de l'explosió en IQOXE, que havia estat sancionada fins a quatre ocasions per la Inspecció de Treball, i els dubtes sobre la gestió dels plans de protecció per risc químic han motivat la convocatòria de la vaga.A les aturades estan cridats tant els treballadors de les principals empreses dels polígons de Tarragona com de les auxiliars, gran part d'un sector que dóna feina a unes 35.000 persones a Catalunya, així com la població de Tarragona i els seus voltants.A la tarda, a més, està prevista una manifestació ciutadana a Tarragona que es preveu també massiva.