L'Ajuntament de Cambrils organitza una jornada participativa per a l'elaboració del Pla Local de Salut

S’ha elaborat una diagnosi amb la participació més de 500 persones, entre ciutadania, entitats, professionals de la salut i cos tècnic de l’Ajuntament

Actualitzada 20/02/2020 a les 17:28

El Departament de Salut Pública l’Ajuntament de Cambrils convida a la ciutadania a participar en una jornada participativa organitzada en el marc de l’elaboració del Pla Local de Salut. La sessió es portarà a terme el dimecres 4 de març, de 18 a 20 hores, al Centre Cultural. Les persones interessades es poden apuntar a través d’aquest enllaç o trucant al Departament de Salut Pública Municipal (977 79 45 79 ext.4313).La jornada forma part de la segona fase d’elaboració del Pla de Salut, que té l’objectiu de definir i planificar les actuacions que es realitzaran en matèria de salut durant els propers anys per donar resposta a les necessitats identificades en la primera fase. Per fer-ho, l’Ajuntament vol tornar a comptar amb l’opinió de la ciutadania i entitats de Cambrils.En aquesta la jornada participativa es presentaran els eixos del pla i es recolliran les propostes, idees i recomanacions de les persones participants per millorar Cambrils i fer-lo un municipi més saludable. Els eixos que tractarà el pla són: activitat física i esport; hàbits alimentaris; salut emocional, salut mental i suport social; relacions sexuals, afectives i reproductives; consum de substàncies i ús de pantalles; prevenció i sensibilització de malalties específiques i accés als recursos de salut; entorn saludable, i protecció de la salutEl departament de Salut Pública de l’Ajuntament de Cambrils està desenvolupant des de fa mesos el Pla Local de Salut, que té l’objectiu de dotar el municipi d’entorns més segurs i saludables i contribuir a la millora de la salut de la ciutadania.Durant la primera fase, s’ha elaborat una Diagnosi de la salut, que analitza diferents temàtiques, com ara l’activitat física, l’alimentació saludable o la participació en la vida social i comunitària, entre d’altres. Així, Cambrils ja disposa d’una anàlisi que identifica les problemàtiques o necessitats del municipi que poden provocar un pitjor estat de salut a la ciutadania, així com aquells actius que faciliten gaudir d’una bona salut.Aquesta primera fase s’ha pogut realitzar gràcies a la participació de més de 500 persones, entre ciutadania, entitats, professionals de la salut i el cos tècnic de l’Ajuntament, que han aportat informació a través d’entrevistes o enquestes.