L'AEQT denúncia que els vaguistes han impedit fer el canvi de torn dels bombers del Parc Químic Nord

Considera inadmissible que personal del torn de nit hagi hagut d'allargar tres hores la jornada a causa dels piquets que han impedit l'accés amb normalitat dels serveis mínims

Actualitzada 19/02/2020 a les 14:02

L'AEQT, la patronal que aplega a les empreses del sector químic tarragoní, ha emès un comunicat en què denuncia de manera contundent algunes actituds de piquets de vaga.L'associació reitera que respecta la convocatòria de vaga, «però és inadmissible que en alguns casos, tant al polígon Nord com al Sud, no s'hagi permès accedir amb normalitat al personal que formava part dels serveis mínims acordats».La patronal recorda que els serveis mínims es van acordar per motius de seguretat i, en aquest sentit, també denuncien, com a «greu», que els vaguistes hagin impedit el canvi de torn dels bombers del Parc Químic de Seguretat Nord.Les accions dels piquets han obligat, segons l'AEQT, a personal del torn de nit a allargar la seva jornada, «fins a poder realitzar el canvi de torn que en alguns casos s'ha efectuat fins passades més de tres hores».L'AEQT demana que es respecti el dret de les persones que volen anar a treballar. La patronal emplaça els sindicats, «a continuar participant activament en les diferents taules de diàleg. Seguim defensant que la via adequada segueix essent el diàleg i la suma d'esforços per a continuar millorant».