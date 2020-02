IQOXE recorrerà la resolució de l'ERTO dictada pel Departament de Treball

Consideren que «l'explosió imprevista d'un dels reactors és un clar motiu de força major»

En un comunicat, l'empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE) ha informat que recorrerà la resolució declarada pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, qui no reconeix l'existència de força major i, per tant, rebutja l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que va presentar IQOXE.Des d'IQOXE «no comparteixen la resolució» de Treball i consideren que «l'explosió imprevista d'un dels reactors és un clar motiu de força major» i afegeix que a la planta «no realitza activitat productiva des del passat 14 de gener», a causa d'un requeriment de paralització per part de la mateixa Generalitat.Per altra banda, des d'IQOXE conclou en aquest comunicar que s'iniciaran els tràmits legals «per adequar i regular les necessitats de personal al procés de normalització de l'activitat».