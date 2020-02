Els sindicats amenacen amb més vagues si el sector petroquímic no millora la seguretat

Els sindicats CCOO i la UGT ho han advertit durant la jornada de vaga, davant la planta d'IQOXE

Actualitzada 19/02/2020 a les 12:24

Els sindicats CCOO i la UGT han advertit avui, davant la planta d'IQOXE de Tarragona, on el passat 14 de gener es va produir una explosió que va causar la mort de tres persones, que convocaran més vagues com la d'aquest dimecres si el sector no millora la seguretat.El líder de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i el seu homòleg a la UGT, Camil Ros, han participat aquest matí a la concentració de protesta que s'ha dut a terme a les portes de la planta IQOXE al polígon petroquímic sud, on han qualificat d'»històrica» l'aturada d'avui.La concentració ha congregat centenars de treballadors de les empreses químiques i també hi han participat el secretari general de la UGT a Tarragona, Joan Llort, i la de CCOO, Mercè Puig.Els quatre líders sindicals han avisat que convocaran més vagues generals si el sector químic tarragoní no millora la seguretat.També han reclamat a les administracions una millor coordinació i que Tarragona lideri el pla d'emergències químiques, com es feia abans que es centralitzés a Barcelona.Ros ha destacat que en la vaga d'avui «ni haurien fet falta piquets», ja que el seguiment dels treballadors ha estat massiu i «només es compleixen els serveis mínims».La vaga ha comportat el tall d'algunes carreteres, com l'N-240 a l'altura del polígon petroquímic nord i la via local T-750 a la Pobla de Mafumet, que dóna accés a la refineria de Repsol.Ros ha alertat d'»una pèrdua de qualitat en els llocs de treball» en el sector, ja que no se substitueixen «ni jubilats ni acomiadats».IQOXE, segons el secretari general de la UGT, «no feia servir empreses multiserveis ni subcontractes», però «prioritzava la productivitat per sobre de la seguretat, i això també mata».Els sindicats han fet una crida a participar en la manifestació d'aquesta tarda, en la qual diversos ajuntaments de l'entorn de les químiques ja han disposat autobusos per facilitar l'assistència.