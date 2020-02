El Govern vol tancar la compravenda dels terrenys del Hard Rock abans de quinze dies

Actualitzada 20/02/2020 a les 13:16

El Govern vol desencallar la instal·lació de Hard Rock al Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Vila-seca i Salou. Segons el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, la compravenda dels terrenys on s'ha d'aixecar el complex es podria materialitzar en un parell de setmanes. Calvet ha insistit que treballen «amb tots els actors» per culminar aquest procés abans no venci, al març, la pròrroga de la llicència de casino que es va concedir el 4 de desembre per un període de tres mesos. La previsió és que l'empresa pública Incasòl adquireixi els terrenys a Criteria -el hòlding d'inversions de 'la Caixa'- i les vengui tot seguit a Hard Rock per un import que s'estima, almenys, en uns 120 MEUR.