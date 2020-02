El Departament de Treball rebutja l'Expedient d'Ocupació presentat per IQOXE

Considera que no «ha quedat acreditat el caràcter imprevisible de l’accident».

Les causes de l’explosió encara NO s’han determinat.



És «precipitada» la consideració d’imprevisibilitat al·legada per l’empresa per argumentar la causa major



L’activitat laboral es va reprendre dies després de l’explosió i es preveu continuar la reactivació, cosa que demostra que no es dona l’efecte paralitzant de l’activitat laboral exigit per la normativa per al·legar causa de força major.



Per al·legar força major ha de constatar-se i resultar evident la impossibilitat de realitzar l’activitat laboral.



Tots els treballadors estan ocupats en l’actualitat en els treball de reactivació de l’empresa.



No ha quedat acreditada la relació de causalitat entre la força major al·legada per l’empresa i l’activitat dels treballadors d’IQOXE perquè «ni estan inactius ni es preveu que ho estiguin».

El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha rebutjat l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) que va presentar l’empresa IQOXE el passat dijous al·legant «força major», com a conseqüència de l’accident del passat 14 de gener.En l’informe, el departament considera que no ha quedat acreditat el «càracter imprevisible de l’accident», ja que es considera força major quan es tracte d’un cas difícil de preveure o inevitable. En el cas d’IQOXE, la resolució de Treball defensa que encara no es coneixen les causes de l’accident i, per tant, «no queden acreditades les causes ni l’efecte paralitzant de l’activitat laboral».Convé recordar que IQOXE va presentar aquest ERTO justificant «la paralització de l’activitat productiva des del dia de l’accident, la necessitat de realitzar els treballs necessaris en les instal·lacions per la represa de l’activitat i l’absència de data certa que permeti marcar l’inici de la mateixa».De totes maneres, IQOXE té l’opció de presentar un expedient de regulació d’ocupació al·legant altres motius, com podrien ser econòmics. En aquest cas, la companyia es veurà obligada a negociar-lo amb els sindicats.