Aixecat el confinament de l'institut de Constantí perquè els gasos detectats no són tòxics

Repsol confirma que s'ha trasctat d'un increment de sulfhídric durant la purga d'un tanc de cru i que no hi ha hagut risc per la població

Actualitzada 20/02/2020 a les 11:50

Comunicat de Repsol



Avui a les 10.00h, a les instal·lacions de Repsol a la Pobla de Mafumet, durant una operació habitual de purga d’aigua d’un tanc de cru, s’ha produït una augment dels nivells de sulfhídric. Quan s’ha detectat la incidència s’ha corregit immediatament i la situació ha quedat normalitzada.

Aquesta operació es realitza habitualment i consisteix en separar l’aigua del cru. L’aigua que es purga d’aquests tancs s’envia a la planta de tractament d’aigües per al seu processament.

Entenem la preocupació que pot generar un episodi d’olor d’aquest tipus, donat l’olor característic del sulfhídric.

En tot moment els valors de concentració d’aquest compost no han suposat cap risc per a la població.

Protecció Civil ha aixecat el confinament de l'institut de Constantí un cop comprovat que les concentracions de gas detectades a la zona no són tòxiques. El producte prové de la refineria de la Pobla de Mafumet. La qualitat de l'aire ha recuperat la normalitat al cap de menys de dues hores.Es tracta de sulfhídric i no gas fosgen, com s'havia apuntat inicialment. Amb tot, es nota una forta olor a Constantí.A mig matí, l'empresa Repsol ha fet públic un comunicat sobre l'incident en el qual destaca que l'olor era de sulfhídric. La situació, ha explicat l'empresa, en cap cas ha suposat cap risc per a la població i s'ha produït durant les tasques de purga d'aigua d'un tanc de cru.