Un mosso de paisà evita un robatori a un edifici de Salou

L’actuació i el seguiment discret de l'agent va permetre la detenció dos lladres 'in fraganti'

Actualitzada 19/02/2020 a les 11:53

Un agent del Grup de Delinqüència Urbana de la comissaria dels Mossos de Salou-Vila-seca va detenir el passat 17 de febrer un home i una dona, de nacionalitat croata i italiana, de 18 i 19 anys d’edat, respectivament, com a presumptes autors del delicte de robatori amb força, en grau de temptativa.

Els fets van passar a les 13.00 hores quan l’agent, que es trobava fent tasques de prevenció de robatoris a Salou, va observar com els dos detinguts estaven en una actitud sospitosa d’esquenes a un portal a l’altura del c. Berlin cruïlla amb Jaume I.

El mosso va estacionar el vehicle a prop del portal i va iniciar el seguiment dels lladres per tal d’identificar-los. L’home, però, va detectar la presència de l’agent i es va separar de la dona. Aquesta es va amagar algun objecte al jersei.

Això va fer que l'agent decidís interceptar les dues persones, acreditant-se com a policia. Els dos individus, que no van aportar cap document per identificar-se i van donar un relat contradictori del perquè es trobaven davant del portal.

L’agent va sol·licitar una patrulla per escorcollar-los. A la dona li van localitzar dos mitjons a la butxaca, per evitar deixar empremtes, una clau anglesa, un tornavís i una polsera amagada a la roba interior. A l’home, van localitzar-li un telèfon mòbil i dos mitjons.

A continuació, el mosso va dirigir-se al portal on havia vist aquestes dues persones i va observar que la el pany de la porta d’accés a l’edifici estava forçada i oberta. Amb els indicis incriminatoris, l’agent va detenir-los com autors d’un robatori amb força en grau de temptativa.

Els detinguts van passar el 19 de febrer a disposició judicial al jutjat en funcions de Tarragona i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.