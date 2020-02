Un centenar d'afectats de la Riera de Gaià, indignats per un nou col·lector

L’Agència Catalana de l’Aigua ha anunciat un projecte de 3 milions i mig d’euros per treure l’estructura actual de la llera

Actualitzada 18/02/2020 a les 21:42

Més de cent veïns de la Riera de Gaià estan, des de fa dues setmanes, pendents d’un projecte de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). A causa d’una denúncia d’Agents Rurals, la Generalitat està obligada a actuar per fer complir la normativa europea en la preservació de l’entorn natural del riu Gaià. Actualment un col·lector d’aigües residuals passa per la llera i malgrat que l’han anat arreglant amb el pas dels anys s’ha anat deteriorant i algunes filtracions malmeten l’aqüífer. Per resoldre-ho, l’ACA proposa un nou col·lector que recorre diverses finques particulars, allunyades del riu. El projecte, amb un pressupost d’execució de 3.486.103,69 euros (sense IVA), no va comptar amb cap procés participatiu ni d’informació als municipis que l’acolliran –el Catllar, Altafulla, Tarragona i la Riera. En el cas d’aquest darrer és especialment significatiu, ja que tot i representar la major part dels afectats –vora 9 de cada 10– aquests se’n van assabentar a través del diari. Arran d’aquest neguit, el passat dilluns al vespre es van reunir a la sala polivalent de l’Ajuntament per tractar aquesta problemàtica. Entre els assistents, consens: es mostren «indignats» pel tracte de l’ACA i pel fet que no es presentin alternatives de recorregut que no facin malbé els cultius de regadiu.

El projecte constructiu del nou col·lector de la Riera de Gaià del sistema de sanejament d’Altafulla i sanejament del sector nord-est del Catllar té un termini d’al·legacions que finalitza el 13 de març. Fins llavors, els afectats podran presentar les seves reclamacions que, a la Riera, es té previst fer de manera conjunta. L’Ajuntament, a través del regidor de Medi Ambient Joan Casas, va manifestar ahir a aquesta redacció que el govern se sumarà a les iniciatives que es proposin i que en els pròxims dies es posarà en contacte amb els municipis veïns.

Un recorregut alternatiu

Els propietaris afectats han canalitzat de moment la seva queixa a través de la comunitat de regants. «Ningú ens ha avisat», lamentava Joan Casas, que juntament amb la resta d’agents implicats afirma que hi ha una alternativa que l’ACA no ha contemplat, com és fer passar el col·lector per un camí de titularitat pública i que va en paral·lel al traçat definit al projecte. D’aquesta manera, no afectaria als terrenys d’hortes en la seva major part finques petites que, a banda de contaminar-les, les escapçaria pels metres de servitud de pas, provisionals, mentre durin els treballs. «Hem trobat a faltar que vingui un tècnic i que fes una xerrada amb els veïns», es queixava el regidor de Medi Ambient de la Riera de Gaià, que afegeix que tampoc no s’ha enviat cap carta. Els afectats tampoc no són conscients de fins a quin punt els recompensaran la pèrdua de terrenys cultivables. El projecte preveu indemnitzacions per expropiacions per valor de 42.421,64 euros, un import que s’haurà de dividir entre més d’un centenar de famílies.

Josep Suñer, fill d’una propietària afectada, es queixa que «han buscat la pitjor alternativa» i que aquesta compensació econòmica no sembla suficient. En el seu cas, el tros de la finca que li trauran serà una zona de regadiu, «una o dues files d’avellaners». No troba «correcte» que un col·lector d’aigües fecals passi pel seu terreny, ja que a diferència dels pals de llum i els cables creu que sí que poden malmetre el conreu pels escapaments.

Joan Carles Gual, president de la comunitat de regants de la Riera de Gaià, apunta que si bé el nou col·lector tan sols afecta als cups de canalització del reg, han recollit les queixes per tal que les al·legacions es puguin presentar en nom d’una entitat. «Per molt que els indemnitzin, no podran tornar a plantar avellaners o oliveres pel tub que els passa per sota, la gent no vol els diners», explica el president dels regants. Per això es mostra d’acord amb la proposta de fer passar el col·lector pel camí públic –que afectaria un 5% dels propietaris actuals– i alerta que aquest no és l’únic tram on hi ha abocaments d’aigües residuals al riu Gaià. La setmana vinent tenen prevista una reunió amb els ajuntaments per acordar accions conjuntes. «Només han donat trenta dies per fer les al·legacions, ningú ha vingut a explicar res, la gent està molt indignada», adverteix el president dels regants. I és que, tal com destaca Suñer, «el projecte no és d’avui», sinó que una empresa ja va demanar inspeccionar els terrenys al 2017 i, més tard, van estar mig any fent un estudi per veure si era viable que hi passés una canonada. En tot aquest temps, denuncien, no hi ha hagut cap més informació.

La prioritat, preservar el riu

L’associació mediambiental La Sínia és una altra de les parts implicades en aquest conflicte. Héctor Hernández, coordinador de l’entitat, es mostra d’acord amb l’ACA en què és necessari treure el col·lector actual de la llera del riu ja que «té pèrdues per diversos llocs, ara mateix s’està reparant, però s’havia d’arreglar totalment». Hernández recorda que la zona és un espai natural protegit i assegura que «pensem que segurament es podria fer un recorregut alternatiu» al plantejat per l’ACA. Demà, precisament, es reuneixen per fixar una posició sobre aquest tema que ha causat controvèrsia entre una quantitat important de veïns.