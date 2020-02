L'alcalde de Montblanc, Pep Andreu, estripa el carnet d'ERC

L'any passat es va incorporar a La Crida encapçalada per Carles Puigdemont i s'havia mostrat molt crític amb l'estratègia d'Esquerra

L'alcalde de Montblanc, Pep Andreu, s'ha donat de baixa d'ERC, un any després d'incorporar-se als òrgans de direcció de la Crida Nacional per la República, moviment impulsat per Carles Puigdemont i Jordi Sànchez i integrat dins de l'espai polític de JxCat.Aquesta baixa arriba en el moment de major tensió entre JxCat i ERC, que ja es preparen per a afrontar la campanya de les pròximes eleccions al Parlament, en les quals tornarà a dirimir-se quin dels dos espais s'erigeix en força hegemònica de l'independentisme.Andreu, segons ha avançat elmon.cat i han confirmat a Efe fonts republicanes, va comunicar fa uns dies al partit que deixa la militància, després que en les últimes eleccions municipals, al maig de 2019, revalidés l'alcaldia encapçalant una candidatura local afavorida per ERC, que va competir amb JxCat.De fet, la situació d'Andreu ja era paradoxal, perquè a Montblanc encapçala un govern municipal sota el paraigua d'ERC, amb JxCat en l'oposició, però alhora va ser triat com a membre de l'òrgan de govern de la Crida de Puigdemont en el seu congrés constituent celebrat el 26 de gener de 2019