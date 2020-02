L'AEQT considera que la vaga convocada al sector petroquímic «no és un camí eficaç» per assolir millores

L'associació empresarial recorda que la seva tasca no és la de fiscalitzar o inspeccionar les empreses

18/02/2020 a les 10:54

L'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) considera que la convocatòria de vaga d'aquest dimecres 19 de febrer, feta per sindicats al sector de la petroquímica, «no és el camí eficaç per assolir millores».L'AEQT, respecta, «com no podia ser d'altra manera», la convocatòria, però considera que hi ha moltes taules de diàleg obertes, «on s'estan treballant els temes plantejats». La patronal del sector afirma en un comunicat que l'única fórmula, «per assolir la millora del sector», és el diàleg, «entre tots els agents del territori, públics i privats».Les empreses químiques no comparteixen la convocatòria de la vaga d'acord amb una pretesa precarietat laboral. Des de l'AEQT afirmen que, «la indústria química de Tarragona té uns nivells de qualitat laboral molt per damunt de la resta de sectors econòmics».Pel que fa a les queixes per la seguretat, l'AEQT assegura que hi ha un «compromís extrem» de les indústries en matèria de seguretat: «és la principal prioritat del sector». La patronal considera «esbiaixat» generalitzar a causa de «situacions puntuals i excepcionals», com la de l'explosió a l'empresa IQOXE.L'associació també aprofita per a recordar que la seva tasca és la d'agrupar i representar interessos comuns de les empreses i coordinar projectes conjunts relacionats amb la competitivitat, el territori, la sostenibilitat o el medi ambient, «però mai ha estat entre les seves competències ni funcions la de fiscalitzar o inspeccionar les seves companyies membre».