Comencen les obres d'urbanització del Pla Parcial Urbanístic al Polígon Industrial de Constantí

Les obres tindran un termini d’execució que s’allargarà fins al mes de juliol d’aquest any

Actualitzada 19/02/2020 a les 18:55

Ja han començat les obres d’urbanització del Pla Parcial Urbanístic (PPU 10) al Polígon Industrial de Constantí. Aquest projecte preveu urbanitzar i desenvolupar aquest terrenys ubicats a la 3a Fase del Polígon Industrial, propietat de IOSA Inmuebles, amb l’objectiu que importants empreses del sector logístic s’hi acabin instal·lant.Les obres tindran un termini d’execució que s’allargarà fins al mes de juliol d’aquest any. El projecte parteix del conveni urbanístic signat al juliol de 2017 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Constantí, el Consorci de la Zona Franca i l’empresa IOSA Inmuebles SL, propietària dels terrenys.El cost d’urbanització d’aquests terrenys, que assumirà el propietari del sòl, s’estima en 3.186.316 euros, i preveu una zona d’equipaments de 8.100 metres quadrats, 22.681 metres quadrats d’espais lliures (parcs i jardins), i el 10 % d’aprofitament mig que obtindrà l’Ajuntament de Constantí amb un solar de 11.000 metres quadrats aproximadament de sòl industrialLa reactivació i l’impuls del Polígon Industrial és un dels principals objectius de l’Ajuntament de Constantí, sobretot de cara reactivar econòmicament el municipi. El Polígon de Constantí s’ha confirmat com el gran referent del sector de la logística al Camp de Tarragona. El desenvolupament d’aquest pla parcial es valora molt positivament ja que permetrà l’arribada de noves empreses amb les conseqüències resultants per a la població: nous llocs de treball i un increment de l’activitat econòmica del municipi.