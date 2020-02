Atorguen més de mig milió d'euros per construir i millorar centres de tractament de residus al Camp de Tarragona

Les Terres de l'Ebre rebran 37.207 euros per una ajuda

Actualitzada 19/02/2020 a les 16:29

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha acordat aquest dimecres atorgar 4.999.178 euros en 152 ajudes a ens locals per a la construcció de 22 ens de tractament de residus nous i millorar o ampliar 130 dels ja existents en el marc de la convocatòria de subvencions del 2019 en aquesta matèria.Al Camp de Tarragona s'atorgaràn 562.441 euros per 18 ajudes i 37.207 euros a les Terres de l'Ebre en una ajuda.Per demarcacions, 295.866 euros són per a vuit ajudes a l'Alt Pirineu i Aran, 910.558 euros a Barcelona per 34 ajudes. A les comarques centrals s'invertiran 980.915 euros en 24 ajudes, 1.774.568 euros a Girona per 48 ajudes i 437.623 euros a Lleida per 19 ajudesLes millores a les instal·lacions existents inclouen actuacions per «garantir l'accessibilitat, la bona gestió dels residus, la seguretat i l'adaptació a la normativa vigent», ha assenyalat l'ARC, que ha posat com a exemple «la inversió per poder recollir amiant al centre de tractament de residus de Bellpuig».En el cas de la creació de nous centres de tractament de residus, vuit dels 22 seran de tipus mòbil, «la majoria dels quals d'àmbit comarcal per donar servei principalment a habitants que no en disposen», ha destacat l'Agència de residus.