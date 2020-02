Veïns de l'Espluga creen una nova plataforma per l'onada de robatoris

Ingressen a presó tres detinguts pels Mossos d’Esquadra per un robatori en un domicili de Solivella

Espluga Segura és el nom d’una nova plataforma ciutadana nascuda a l’Espluga de Francolí arran dels darrers robatoris succeïts els darrers mesos en diferents domicilis –un d’ells en dues ocasions. L’auditori Carulla Font acollirà la primera trobada d’aquesta nova entitat demà a les 19.30 hores i, entre d’altres, s’hi parlarà sobre què poden fer els veïns per abordar aquesta problemàtica.

I és que l’Espluga ja ha patit tres robatoris en el que va d’any, una xifra sensiblement inferior a la que es va donar als mesos d’octubre, novembre i desembre de 2019, però que indica que l’onada de delictes –en procés d’investigació per part dels Mossos d’Esquadra– encara no ha finalitzat.

Precisament la setmana passada, els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Tàrrega van detenir dos veïns de Reus, de 23 i 24 anys, i un veí de Melilla, de 26, com a presumptes autors d’un robatori amb força en una casa de Solivella (Conca de Barberà) i d’una temptativa de robatori amb força en un domicili de Tàrrega. El jutge va disposar dissabte l’ingrés a presó per als tres arrestats, dos dels quals compten amb nombrosos antecedents per fets similars. Els Mossos mantenen la investigació oberta ja que no descarten que els detinguts puguin estar implicats amb altres delictes contra el patrimoni que han tingut lloc a les comarques de l’Urgell, la Segarra i la Conca de Barberà. Així mateix, el cos no descarta efectuar més detencions.

Les detencions són fruit d’un dispositiu preventiu de robatoris en domicilis desenvolupat conjuntament entre els Mossos d’Esquadra i les policies locals de Tàrrega i Cervera. Dijous a la tarda, un agent que circulava amb un vehicle no logotipat per una zona d’habitatges unifamiliars de Tàrrega va veure un jove que des del carrer estava mirant per sobre la tanca d’una de les cases. També es va adonar de la presència de dos joves més en actitud vigilant i va alertar la resta del dispositiu.

Una patrulla va acudir al lloc per identificar les tres persones, dues de les quals no van acreditar la seva identitat, mentre els agents van observar que l’altra, un veí de Reus de 24 anys, tenia una ordre pendent de detenció d’un jutjat de Valls.

Posteriorment, els van fer un seguiment discret i els van trobar material divers. Els policies van detenir-los, com a presumptes autors d’una temptativa de robatori amb força a Tàrrega i d’un robatori amb força, ja que part dels objectes trobats havien estat sostrets la tarda anterior en una casa de la població de Solivella.