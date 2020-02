Estableixen un servei alternatiu per carretera

Actualitzada 18/02/2020 a les 09:27

La circulació ferroviària de l'R15 està interrompuda des de les 8.10 hores entre Marçà, Falset i Reus per una incidència en la infraestructura. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera per garantir la mobilitat dels viatgers afectats.