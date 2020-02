Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Montblanc detenen dos homes per tràfic de drogues en un control policial

Les detencions s’emmarquen dins d’un dispositiu de prevenció de robatoris que la Policia Local i els Mossos d’Esquadra realitzen conjuntament de manera periòdica

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Montblanc (Conca de Barberà) i agents de la Policia Local de Montblanc van detenir el passat 13 de febrer dos homes a Montblanc de 31 i 30 anys, de nacionalitats algeriana i egípcia respectivament, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. A més, al conductor del vehicle també se’l va arrestar pels delictes de resistència, desobediència i atemptat a agents de l’autoritat.Els fets van tenir lloc el passat 13 de febrer, vora les 19.10 hores, en un control policial que els mossos i la Policia Local de Montblanc havien muntat al peatge de l’AP-2, sortida 9 (Montblanc).Durant el control van aturar un vehicle, amb dos ocupants, el qual desprenia una forta olor a marihuana.Els agents van ordenar el conductor que els obrís el maleter i aquest va accedir però immediatament va tornar a entrar al vehicle per evitar que l’escorcollessin.Acte seguit, un dels agents va ordenar-li novament que sortís del cotxe moment en què va aprofitar per baixar i propinar-li una empenta al pit i fugir corrents del control.Pocs minuts després, el conductor va ser interceptat i va presentar resistència en el moment de la detenció.En l’escorcoll al vehicle es va localitzar sota el seient del conductor dos embolcalls, un d’ells amb cocaïna en roca i l’altre amb heroïna. Així mateix, sota el fre de mà van comissar una bossa transparent amb marihuana.Per tot això, els agents van detenir el conductor i l’acompanyant per un delicte de tràfic de drogues. A més, al primer d’ells també li van atribuir els delictes de resistència, desobediència i atemptat a agents de l’autoritat per intentar fugir del control i agredir un dels policies.Els detinguts, un dels quals acumula nou antecedents policials per delictes patrimonials, van passar el 14 de febrer a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Valls i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.