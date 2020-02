Detinguda una parella de Salou per diversos robatoris amb força a la localitat

Els Mossos els van detindre tot just quan acabaven de robar un llit de fusta en un pis

Actualitzada 18/02/2020 a les 09:19

Els Mossos d’Esquadra Salou van detenir dimecres un home, de 33 anys i una dona, de 32 anys, ambdós de nacionalitat espanyola i veïns de Salou, com a presumptes autors de quatre delictes de robatori amb força a la mateixa localitat.De fet, la detenció es va fer tot just quan la parella acabava de cometre un robatori. Els agents dels Mossos es dirigirien al domicili d’un sospitós d’haver comès tres robatoris amb força amb l’objectiu de detenir-lo. Pocs abans d’arribar al lloc van observar com l’home sortia de casa acompanyat de la seva parella i els van seguir discretament.Es van aturar en un bloc d’habitatges del carrer Alfons V el Magnànim, molt pròxim al seu mateix domicili. i mentre ell va accedir a l’interior, la dona es va quedar a l’exterior amb actitud de control i vigilància.Poca estona després els lladres van abandonar el lloc amb un capçal i altres elements d’un llit de fusta, moment en què els agents els van aturar. Tot i la forta resistència de l’home per intentar fugir, tots dos van acabar detinguts. Durant l’escorcoll els van trobar les eines amb les quals el lladre accedia als pisos trencant el pany de la porta mitjançant unes alicates de pressió, un mètode conegut com a bec de lloro.Els agents, que també van intervenir-li diverses joies, consideren que el detingut va utilitzar aquest sistema per robar els dies 3 i 10 de febrer en tres habitatges d’un mateix edifici del carrer Penedès de Salou, motiu pel qual inicialment es van dirigir al seu domicili per detenir-lo.Posteriorment es va efectuar una entrada al domicili de la parella on es van recuperar aparells d’electrònica i diversos objectes presumptament sostrets.La dona, va quedar en llibertat el passat dijous després de declarar a comissaria amb la obligació de presentar-se davant l’autoritat judicial quan sigui requerida. Pel que fa al detingut, el qual acumula fins a 25 antecedents policials, la majoria per fets delictius similars, va passar el divendres 14 de febrer a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona, qui en va decretar la seva posada en llibertat amb càrrecs.