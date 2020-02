Amb una harmònica entre els llibres

Les escoles Centcelles i Mossèn Ramon Bergadà de Constantí han introduït el mètode ‘Harmonicus’

A les escoles Centcelles i Mossèn Ramon Bergadà de Constantí, l’hora de música té so d’harmònica. Des de la setmana passada, els nens i nenes de primer de primària aprenen a tocar aquest instrument gràcies a una iniciativa de l’Escola Municipal de Música Rafel Gibert Recasens de Constantí, consistent en introduir als centres escolars el projecte Harmonicus.

Tal com explica Josep Boada, director de l’Escola de Música, es tracta d’un nou mètode musical creat pel músic Sergi Raya, pensat perquè els infants aprenguin a tocar l’harmònica de manera fàcil, ràpida i molt divertida. Pensat especialment per a nens de quatre a sis anys, inclou un llibre en què no es parla de notes, sinó de colors, i aquests estan indicats en la mateixa harmònica. A més, s’especifica si cal xuclar o bufar. D’aquesta manera, s’utilitzen els colors i els símbols per a llegir i tocar les notes. El llibre es completa amb una harmònica Hohner, especial per a criatures, amb només quatre forats, i un cedé que inclou acompanyaments que es poden sumar a la música que toquin els alumnes.

«Ja fa uns anys que a l’Escola de Música fem servir el mètode Harmonicus, tot i que amb nens i nenes una mica més petits. Com que tenim molt bona relació amb les escoles, vam decidir fer-los la proposta, que finalment ha estat possible en col·laboració amb l’Ajuntament», detalla Boada. Ell mateix explica que un dels punts forts d’aquest sistema és la seva senzillesa, juntament amb el fet que, en poques sessions, els infants ja poden fer sonar bé l’instrument, «a diferència d’altres, que poden arribar a resultar una mica més frustrants». A més, detalla el director de l’Escola de Música, es treballa també amb l’objectiu d’educar en «la música en grup», aquella part més social del fet musical, que comporta que els nens i nenes aprenguin a escoltar i ser escolats, i a respectar i ser respectats.

El mètode Harmonicus ja s’ha posat en marxa a l’escola Mossèn Ramon Bergadà, i aquesta setmana es farà la primera sessió a l’escola Centcelles. En total, seran uns vuitanta escolars de primer curs els que aprendran a tocar l’harmònica seguint aquest sistema. En un primer moment, detalla Boada, els petits aprenen cançons més senzilles, com ara Plou i fa sol, La lluna, la pruna, o El despertador, però a mesura que vagin avançant, es podrà anar ampliant també la dificultat. Totes les cançons que incorpora aquest sistema són tradicionals catalanes, i estan recollides en el llibre que acompanya l’instrument.

L’objectiu a llarg termini, assenyala el director de l’Escola de Música, és poder preparar una petita mostra de cara a final de curs en què tots els nens i nenes dels dos centres puguin oferir un petit concert tocant tots junts.

El músic Sergi Raya, ideòleg del mètode Harmonicus, és nascut a Cunit. El seu llibre amb tota la metodologia es va editar el 2010 en català i el 2012 en castellà.