Quinze treballadors d'IQOXE continuen de baixa a causa de l'explosió

Actualitzada 16/02/2020 a les 21:13

Els sindicats CCOO i UGT rebutgen de ple l’ERTO (Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació) que IQOXE, la companyia on es va produir una greu explosió el passat 14 de gener, ha començat a tramitar al·legant «força major». Consideren que la mesura castiga «encara més» una plantilla que ha patit dos morts arran de l’accident i en la que hi ha una quinzena de treballadors de baixa per causes directes o psicològiques.

Els sindicats que integren el comitè d’empresa d’IQOXE critiquen que la companyia s’hagi aferrat a un tipus d’ERTO –per «força major»– que exclou els representants dels treballadors de les negociacions i que no es justifica, ja que –segons afirmen– la plantilla continua treballant amb vista a reprendre l’activitat a la planta. José Manuel Martín, secretari general de CCOO d’Indústria de Tarragona, afirma que el seu sindicat plantejarà la possibilitat d’iniciar mobilitzacions si la companyia insisteix en la via de l’Expedient de Regulació d’Ocupació, una opció que la UGT no descarta. Per la seva banda, el secretari general d’UGT a les comarques de Tarragona, Joan Llort, recorda que els treballadors d’IQOXE són els últims culpables de la situació i, per tant, apel·la a la responsabilitat social de l’empresa per buscar una alternativa que no castigui encara més la plantilla.

«A banda dels ferits, hi ha treballadors de baixa perquè, d’alguna manera, van quedar afectats per l’accident», afirma Joan Llort. «L’activitat de la plantilla és total. Els operaris hi treballen i hi ha una part de baixa. Després i arran de l’explosió del passat 14 de gener, hi ha treballadors que pateixen atacs d’ansietat, altres estan molt afectats perquè convé recordar-ho: van morir dos companys seus arran de l’explosió», concreta Martín.

Ambdós sindicats critiquen que IQOXE busqui una sortida a la situació actual en clau de «beneficis» econòmics i vulgui deixar de banda la part social. D’altra banda, Martín recorda que, immediatament després de produir-se l’accident, el CEO d’IQOXE va declarar que es garantirien els llocs treball. En qualsevol cas, dubten que l’ERTO tingui possibilitats de prosperar.

IQOXE va comunicar dijous passar que havia sol·licitat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat el reconeixement de la causa. En un termini de cinc dies des d’aleshores, la Generalitat ha de donar resposta en un sentit o un altre. En cas negatiu, l’empresa podria obrir un altre tipus d’Expedient de Regulació d’Ocupació, el que facilitaria que els sindicats poguessin negociar alternatives. Malgrat les reticències sindicals, en el comunicat que IQOXE va fer públic dijous passat l’empresa afirmava que, un cop constatada la «força major» per part de l’administració pública, «la direcció i el comitè d’empresa negociaran i acordaran tots els extrems relatius a l’expedient tals com el nombre de persones afectades, períodes d’afectació, entre d’altres».

Pel que fa a la demanda del territori de traslladar la gestió del PLASEQCAT a Tarragona, Joan Llort recorda que la promesa del govern de la Generalitat de fer-ho són, de moment, només paraules, ja que «cal recordar que això ha de passar pel Parlament de Catalunya». Tanmateix reclamen que els sindicats tinguin una cadira i veu en les negociacions per tornar al PLASEQTA per donar veu als treballadors del polígon petroquímic.