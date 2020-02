Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Tàrrega detenen dos veïns de Reus per robatoris en domicilis

La investigació continua oberta i no es descarta que els detinguts estiguin implicats en altres delictes

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Tàrrega van detenir el passat divendres 3 homes, de 23, 24 i 26 anys, els dos primers de nacionalitat marroquina i veïns de Reus i el tercer de nacionalitat espanyola i veí de Melilla, com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb força a l’interior de domicili, un d’ells en grau de temptativa.Aquestes detencions són fruit d'un dispositiu preventiu de robatoris en domicilis desenvolupat conjuntament entre els Mossos d'Esquadra, la Policia Local de Tàrrega i la Policia Local de Cervera.A última hora de la tarda de dijous un agent, que circulava amb un vehicle no logotipat per una zona d'habitatges unifamiliars de Tàrrega, va veure un jove que des del carrer estava mirant per sobre la tanca d'una de les cases. També es va adonar de la presència de dos joves més en actitud vigilant i va alertar la resta del dispositiu.Ràpidament al lloc va arribar una patrulla per identificar les tres persones. Dues d’elles no acreditaven la seva identitat i el tercer, un veí de Reus de 24 anys, va resultar que tenia una ordre pendent de detenció d'un jutjat de Valls. Un cop detingut, es van adreçar tots cap a la comissaria de Mossos per tal de identificar-los plenament.Quan els dos identificats van sortir de comissaria, es va iniciar un seguiment discret per la ciutat fins que van tornar al lloc on havien estat detectats, al carrer Arquebisbe Pont i Gol. Seguidament van saltar fins un marge enjardinat i van començar a buscar entre les herbes. Mentre furgaven, van aparèixer els policies i van veure que havien desenterrat uns guants negres, un tornavís i una clau de vehicle, el qual estava aparcat al mateix carrer. Posteriorment van escorcollar el vehicle i van localitzar, amagats en diferents llocs, joies, bosses de mà i una càmera de fotos digital. També van comissar els prop de 2.500 € en efectiu que duien a sobre.Davant les evidències els policies van detenir-los, com a presumptes autors d'una temptativa de robatori amb força a Tàrrega i d’un robatori amb força, ja que part dels objectes trobats havien estat sostret la tarda anterior en una casa de la població de Solivella (Conca de Barberà).Els detinguts, dos d'ells amb nombrosos antecedents per fets similars, van passar dissabte a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera. El jutge va decretar l'ingrés a presó de tots tres.La investigació continua oberta i no es descarta que els detinguts estiguin implicats en altres delictes contra el patrimoni, comesos a les comarques de l’Urgell, Segarra i Conca de Barberà, i que es facin properament noves detencions.